Was 1999 echt het beste filmjaar ooit?

Wie het filmaanbod een beetje in de gaten houdt, kan het haast niet ontgaan: 1999 is terug. In de bioscoop, tenminste. ‘The Matrix’ viert zijn 20ste verjaardag in filmzalen overal in België, en het cyberspektakel staat niet alleen. Her en der duiken leeftijdgenoten op. In het Rotterdamse filmtheater Kino zijn de komende maanden 19 films te zien uit 1999, een jaar met, volgens de bioscoop, ‘een perfecte, nog steeds onovertroffen oogst aan titels’.

De Rotterdamse programmeurs staan niet alleen in hun lofzang op 1999. Het was het beste filmjaar ooit, stelt de Amerikaanse cultuurjournalist Brian Raftery glashard in een boek dat dit voorjaar verscheen. Onder de duidelijke titel ‘Best. Movie. Year. Ever: How 1999 Blew Up the Big Screen’ legt Raftery uit dat 1999 een ongekend aantal goede films kende. Van kaskrakers als ‘The Matrix’, ‘The Sixth Sense’ en ‘The Blair Witch Project’ tot minder commercieel succesvolle, veelgeprezen films als ‘Magnolia’, ‘Being John Malkovich’, ‘Election’, ‘The Virgin Suicides’ en ‘Boys Don’t Cry’.

Raftery heeft een punt. 1999 was het jaar van ‘Eyes Wide Shut’, de zwanenzang van Stanley Kubrick. Van ‘Fight Club’, waarmee David Fincher een zieke tijdgeest verhief tot filmkunst, zoals hoofdpersoon Tyler Durden zeep maakt van vet. Van David Lynch’ onverwacht eenvoudige, ontroerende drama ‘The Straight Story’, van David Cronenbergs beklemmende sciencefictionthriller ‘eXistenZ’, van Martin Scorseses onderschatte New-Yorkse nachtdrama ‘Bringing Out the Dead’, van Tom Tykwers doorbraakfilm ‘Lola Rennt’, van Anthony Minghella’s fraaie misdaadromance ‘The Talented Mr. Ripley’.