Deze titels verdwijnen en verschijnen binnenkort op Netflix

Met ‘The Politician’, 'Between Two Ferns: The Movie' en ‘Criminal’ verschijnen er binnenkort drie veelbelovende nieuwe titels in de catalogus van de streamingdienst. Ons volledige overzicht hieronder.

Deze titels verdwijnen op 14 september uit de catalogus van Netflix:

‘East Jerusalem West Jerusalem’, ‘Minimalism: About the Important Things’, ‘George Harrison: Living in the Material World’, ‘Falling’, ‘Foo Fighters: Back and Forth’, ‘Mala Mala’, ‘Oh Baby’, ‘Jurassic World’.

En deze titels komen er binnenkort bij op Netflix:

'A Nightmare On Elm Street'

Waar gaat het over: De killer-met-messen-aan-z’n-handschoenen Freddy Krueger terroriseert de dromen van een groep jongeren. En wie wordt vermoord tijdens zo’n droom, sterft ook in het echt…

Doet denken aan: Andere slasher horrorfilms zoals ‘Halloween’, ‘Friday The 13th’ en ‘Child’s Play’.

Waarom kijken: Dit is een van dé klassiekers binnen het horrorgenre. Freddy Krueger is na deze films – mede dankzij MTV – uitgegroeid tot een echt icoon.

Waarom skippen: Ben je al een slechte slaper? Dan gaat ‘A Nightmare On Elm Street’ niet helpen.

Te bekijken vanaf 15 september.

'Disenchantment: part 2'

Waar gaat het over: De eerste 10 afleveringen verschenen in augustus van 2018. De middeleeuwse prinses Bean gaat op avontuur met halve elf Elfo en demoon Luci.

Doet denken aan: ‘The Simpsons’, ‘Futurama’, ‘Family Guy’, American Dad’.

Waarom kijken: ‘Disenchantment’ is het eerste grote project van Matt Groening voor Netflix. Yes, da’s die van ‘The Simpsons’.

Waarom skippen: Ondanks Groening werd het eerste deel van de reeks toch vrij lauw onthaald, zowel door kijkers als door criticasters.

Te bekijken vanaf 20 september.

'Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates'

Waar gaat het over: Een driedelige documentaire over Bill Gates, de uitvinder van Microsoft en een van de rijkste mensen ter wereld. Gates is ook een heel omstreden figuur, want veel bronnen zeggen dat hij het idee voor z’n besturingssysteem heeft gestolen…

Doet denken aan: Andere docu’s over succesvolle mensen, zoals ‘Ai Weiwei: Never Sorry’, ‘For Grace’, ‘George Harrison: Living in the Material World’ en – mja – ‘Amy’.

Waarom kijken: De documentaire is het werk van Davis Guggenheim, de enige man met drie titels in de lijst van 100 meest winstgevende docu’s ooit: ‘An Inconvenient Truth’, ‘It Might Get Loud’ en ‘Waiting for "Superman”’. De man weet dus hoe hij een verhaal vertelt.

Waarom skippen: Omdat je een Apple-fanboy bent? Omdat je te vaak het ‘blue screen of death’ zag? Omdat je een gekraakte versie van Windows gebruikt en je schaamt ten opzichte van Bill?

Te bekijken vanaf 20 september.

'Criminal' (seizoen 1)

Waar gaat het over: We volgen 12 unieke misdaadverhalen in de verhoorkamers van 4 Europese landen: Frankrijk, Spanje, Duitsland en Groot-Brittannië. Een unieke format dat jou als kijker mee in de rol van detective zet.

Doet denken aan: ‘Mindhunter’, ‘True Detective’, ‘When They See Us’.

Waarom kijken: Alle afleveringen zijn gemaakt door lokale regisseurs. Als tv-fans moeten we Netflix stimuleren om in te zetten op dit soort projecten.

Waarom skippen: Elke aflevering speelt zich af in de landstaal van het onderzoek. Dat wordt dus goed opletten, veel namen onthouden en weinig gsm’en.

Te bekijken vanaf 20 september.

'Between Two Ferns: The Movie'

Waar gaat het over: Komische film waarin Zach Galifianakis de VS doorkruist om celebrities te interviewen en te bewijzen dat hij wél serieus kan zijn.

Doet denken aan: De tv-show ‘Between Two Ferns with Zach Galifianakis’. Check YouTube maar voor enkele fragmenten.

Waarom kijken: Passeren onder andere de revue: David Letterman, John Legend, Brie Larson, John Cho, Keanu Reeves, Chance the Rapper, Tessa Thompson, Peter Dinklage, Benedict Cumberbatch en Matthew McConaughey.

Waarom skippen: Anderhalf uur non-stop Zach Galifianakis. Het is niet voor iedereen weggelegd.

Te bekijken vanaf 20 september.

'Jeff Dunham: Beside Himself'

Waar gaat het over: Buikspreker en comedian Jeff Dunham z’n nieuwe show, opgenomen in Dallas.

Doet denken aan: Alle vorige shows van Dunham. Hij is voor zover wij weten de enige comedian die aan buikspreken doet?

Waarom kijken: Z’n beroemde personages Walter, Peanut, José Jalapeño en Achmed zijn weer van de partij.

Waarom skippen: Vernieuwend zijn de shows van Dunham al even niet meer.

Te bekijken vanaf 24 september.

'The Politician' (seizoen 1)

Waar gaat het over: Student Payton Hobart wil later president van de Verenigde Staten worden. Maar dat is voor later, eerst moet hij de macht op de Saint Sebastian High School veroveren.

Doet denken aan: ‘House Of Cards’, ‘Riverdale’, ‘1600 Penn’.

Waarom kijken: De eerste reeks voor Netflix van Ryan Murphy, een topper met ook ‘Nip/Tuck’, ‘Glee’, ‘American Horror Story’, ‘American Crime Story’ en ‘Pose’ op z’n cv. Een dure aanwerving, want Netflix investeert in 5 jaar $300 miljoen in Murphy’s diensten.

Waarom skippen: Hoe diep gaat ‘The Politician’ in op politieke intriges en hoe veel blijft het een oppervlakkige show-voor-iedereen? Het gevaar van niet kiezen is beide doelgroepen verliezen.

Te bekijken vanaf 27 september.

'Skylines' (seizoen 1)

Waar gaat het over: Een jonge hiphopproducer ziet z’n droom uitkomen: een contract bij een groot label. De muziekwereld blijkt echter snel doordrenkt te zijn met illegale praktijken.

Doet denken aan: ‘The Get Down’, ‘Straight Outta Compton’, ‘Empire’, ‘8 Mile’, ‘Notorious’.

Waarom kijken: Weer een nieuwe Netflix Original uit Duitsland, dat eerder al goed scoorde met ‘Dark’, ‘Dogs of Berlin’, ‘Perfume’ en ‘How to Sell Drugs Online (Fast)’.

Waarom skippen: Iemand met talent en dromen zien falen is niet echt happy-tv.

Te bekijken vanaf 27 september.

Verschijnen ook nog in september: