25 jaar 'Friends': de beste afleveringen volgens Onze Man

Op 22 september 1994 verschenen Monica, Chandler, Joey, Ross, Rachel en Phoebe voor het eerst op het televisiescherm. Jawel, ‘Friends’ is een kwarteeuw oud, hoera! We vieren dat met een hoogstpersoonlijke lijst met de 25 allerbeste afleveringen uit 10 seizoenen van de beroemde sitcom. Ze zijn zoals gewoonlijk allemaal te vinden op Netflix. Veel kijkplezier!

25. The One With Unagi (seizoen 6, aflevering 17)

De quote: ‘Ah, salmon skin roll.’ (Rachel)

24. The One With The Routine (seizoen 6, aflevering 10)

De quote: ‘I can save you time, ladies, I’m right here.’ (Chandler)

23. The One Where The Stripper Cries (seizoen 10, aflevering 11)

De quote: ‘You were under the pile of coats?’ (Ross) – ‘I wás the pile of coats!’ (Monica)

22. The One With The Lottery (seizoen 9, aflevering 18)

De quote: ‘Well, well, well, look what mommy found.’ (Rachel)

21. The One In Vegas: part 2 (seizoen 5, aflevering 24)

De quote: ‘Hello, Mrs. Ross!’ (Ross) – ‘Well, hello, Mr. Rachel!’ (Rachel)

20. The One Where Ross Finds Out (seizoen 2, aflevering 7)

De quote: ‘You’re over me? When were you… under me?’ (Ross)

19. The One With The Blackout (seizoen 1, aflevering 7)

De quote: ‘On second thought, gum would be perfection.’ (Chandler)

18. The One With The Rumor (seizoen 8, aflevering 9)

De quote: ‘So you knocked her up, but you’re not gonna marry her. Dude!’ (gastacteur Brad Pitt, die toen nog samen was met Jennifer Aniston)

17. The One With Monica And Chandler’s Wedding (seizoen 7, afleveringen 23 en 24)

De quote: ‘I’m panicking and using the internet to prove that I’m related to Monica.’ (Chandler)

16. The One With Chandler In A Box (seizoen 4, aflevering 8)

De quote: ‘Va’ fa Napoli.’ (Joey)

15. The One With All The Poker (seizoen 1, aflevering 18)

De quote: ‘Hey, you know what I just realised? ‘Joker’ is ‘poker’ with a ‘j’. Coincidence?’ (Phoebe) - ‘Hey, that’s ‘joincidence’ with a ‘c’.’ (Chandler)

14. The One Where Ross Got High (seizoen 6, aflevering 9)

De quote: ‘I wasn’t supposed to put beef in the trifle!’ (Rachel)

13. The One Where Eddie Won’t Go (seizoen 2, aflevering 19)

De quote: ‘How do you expect me to grow if you won’t let me blow?’ (Rachel)

12. The One With The Holiday Armadillo (seizoen 7, aflevering 10)

De quote: ‘But I didn’t get to shake my belly like a bowl full of jelly.’ (Chandler)

11. The One With The Proposal (seizoen 6, aflevering 24 en 25)

De quote: ‘I knew you were likely to take a wife!’ (Monica)

10. The Last One (seizoen 10, afleveringen 17 en 18)

De quote: ‘Did she get of the plane?’ (Ross)

Wat een geluk dat ‘Friends’ een waardig eind heeft gekregen en niet een belachelijke ontknoping zoals ‘How I Met Your Mother’. Een tijdperk loopt op zijn einde in deze allerlaatste aflevering van ‘Friends’, maar er is ook toekomst: Chandler en Monica krijgen een tweeling, Phoebe en Mike denken aan kinderen, en Ross en Rachel maken een definitief besluit over hun relatie. Dat moment waarop alle zes de vrienden hun eigen kopie van de sleutel van het appartement op het aanrecht achterlaten? Kippenvel, elke keer opnieuw.

9. The One With Ross’s Wedding (seizoen 4, afleveringen 34 en 24)

De quote: ‘I, Ross, take thee, Rachel.’ (Ross)

De geflopte trouw van Ross op het einde van het vierde seizoen verandert alles. Het is een groots moment voor de romance van Ross en Rachel, maar nog belangrijker: Monica en Chandler vinden elkaar. De setting in Londen is geweldig, de schoonouders van Emily zijn hilarisch en Hugh ‘House M.D.’ Laurie doet zijn duit in het zakje omtrent dé hamvraag van ‘Friends’: ‘It seems to be perfectly clear that you were on a break.’

8. The One Where Ross Is Fine (seizoen 10, aflevering 2)

De quote: ‘I’m fine. Totally fine. I don’t know why it’s coming out all loud and squeaky because, really, I’m fine.’ (Ross)

Niet de belangrijkste aflevering, maar misschien wel de grappigste. Ross betrapt Joey en Rachel en houdt zichzelf vervolgens voor dat hij geen probleem heeft met hun ontluikende relatie. Hij zuipt zich te pletter, vergeet bij het opdienen zijn ovenwanten en steekt een onwaarschijnlijk grappige speech af over de liefde. Wanneer hij achteraf begint te snikken, verklaart hij: ‘I’m sorry, it must be the pressure of entertaining.’ Ross op zijn best.

7. The One With The Jellyfish (seizoen 4, aflevering 1)

De quote: ‘You fell asleep?!’ (Rachel)

De beste ruzie uit 236 afleveringen ‘Friends’. Elke zin uit de explosieve uitbarsting tussen Ross en Rachel is goud waard. Van ‘We were on a break!’ tot ‘And just so you know, it's not that common, it doesn't happen to every guys and it ís a big deal!’ Ondertussen worstelen Monica, Chandler en Joey met een trauma, waarna Joey plechtig zweert dat hij op ál zijn vrienden zou pissen om de pijn van een kwallenbeet te verzachten.

6. The One Where No One’s Ready (seizoen 3, aflevering 2)

De quote: ‘Could I bé wearing any more clothes?’ (Joey)

‘Friends’ werkt op z’n best wanneer alle zes de maten zich in één ruimte bevinden. In ‘The One Where No One’s Ready’ wil een opgejaagde Ross haastig vertrekken, maar houdt de rest zich bezig met hun eigen kleine probleempjes. De camera stopt nauwelijks met filmen en de verhaallijnen lopen moeiteloos door elkaar. Zou jij dat vet voor iemand opdrinken?

5. The One With The Videotape (seizoen 8, aflevering 4)

De quote: ‘That’s the magic story you use when you wanna have sex!’ (Chandler)

Hoe straf dat ‘Friends’ na acht seizoenen nog zo’n iconische aflevering heeft kunnen uitbrengen. Ross filmt een vrijpartij met Rachel. Rachel wil die tonen om te bewijzen dat Ross háár heeft versierd. De ontknoping, van het onfeilbare verleidingsverhaal tot de schuilnaam Ken Adams, is al even eenvoudig als briljant.

4. The One With The Prom Video (seizoen 2, aflevering 14)

De quote: ‘He’s her lobster.’ (Phoebe)

Dit is niet alleen de aflevering dat Ross en Rachel eindelijk samenkomen, maar ook de eerste flashbackaflevering met Monica in een fatsuit. Joey en Chandler worden bracelet buddies en Phoebe weet op haar eigen zweverige manier uit te spreken wat wij al lang wisten: dat Ross en Rachel voor eeuwig en altijd samen horen.

3. The One With The Football (seizoen 3, aflevering 9)

De quote: ‘I want to start drinking in the morning. Don’t say that I don’t have goals!’ (Chandler)

Dé aflevering die nieuwkomers – als er tenminste nog mensen bestaan die nog nooit naar ‘Friends’ hebben gekeken - moeten bekijken: ‘The One With The Football’. De productiecrew bouwde een sportterrein vol herfstkleurige blaadjes speciaal voor deze uiterst sfeervolle Thanksgiving-aflevering. Veel heeft ‘Friends’ niet nodig om te schitteren: de zes vrienden en een veel te serieus genomen competitie.

2. The One Where Everybody Finds Out (seizoen 5, aflevering 14)

De quote: ‘My eyes! My eyes!’ (Phoebe)

Iedereen weet van de prille relatie van Chandler en Monica af, maar het koppel wil hun geheim zo lang mogelijk voor zichzelf houden. Waarna, natuurlijk, een wedstrijdje wie-houdt-dit-het-langst-vol plaatsvindt: ‘They don’t know that we know they know we know!’ De hoogtepunten? Phoebe verleidt Chandler met een onwaarschijnlijk rare dans en Ross maakt, rond de derde minuut, de gekste sprongetjes.

1. The One With The Embryo’s (seizoen 4, aflevering 12)

De quote: ‘That’s not even a word!’ (Monica)

De verhaallijn van Phoebe die de embryo’s van haar broer in haar baarmoeder laat planten is mooi en maar een beetje vreemd, met Frank Junior die op het eind schreeuwt: ‘My sister’s gonna have my baby!’ Maar de aflevering had eigenlijk ‘The One With The Quiz’ moeten heten: Ross neemt namelijk de rol van talkshowhost op zich en stelt een quiz samen om te bepalen of de jongens of de meisjes het mooie appartement krijgen. De grappen volgen elkaar razendsnel op en elk personage is z’n wonderlijke zelf.