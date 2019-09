Waarom Elke Pattyn moet vertrekken bij de VTM-nieuwsdienst

Middags presenteerde ze met uitgestreken gezicht het middagjournaal. Een paar uur later ging het persbericht de deur uit waarin de VTM-nieuwsdienst liet weten dat de samenwerking met Elke Pattyn (39) wordt stopgezet. Officieel gebeurt dat in onderling overleg, maar verschillende bronnen wijzen er op dat Pattyn, net als De Meulemeester trouwens, wel degelijk gedwongen afscheid neemt van de VTM-nieuwsdienst. Pattyn werkte sinds 2004 op de redactie van de VTM-nieuwsdienst. Sinds 2013 was ze er nieuwsanker.