DATAJOURNALISTIEK: James Cooke krijgt maar liefst 30% van zijn bedpartners aan het huilen

'Nu begin ik ook te blèten. Zeg, wat is dat met dit programma?' Ook Alex Agnew viel gisterenavond ten prooi aan de priemende vragen van James Cooke , die er week na week in slaagt om Bekend Vlaanderen aan het snotteren te krijgen. Voer voor een portie knalharde datajournalistiek, waarbij ondergetekende 89 (!) afleveringen van 'Bedgeheimen' doorploegde en elke snik nauwkeurig turfde.

Het was een heftige week op de Evanna. Na Piet Huysentruyt, An Swartenbroeckx en Clara Cleymans moest ook Alex Agnew voor de bijl. Enkel charmezanger Christoff wist totnogtoe de lakens van James Cooke droog te houden. Een recordweek voor het beruchte segment 'Bedgeheimen' uit 'Gert Late Night', waar BV's steevast onthullingen doen waarvoor de redactie van Dag Allemaal mensenoffers zou brengen.

In een poging dit fenomeen in kaart te brengen, bekeken we alle 89 afleveringen van 'Bedgeheimen' en telden we de huilebalken. Daarbij usual suspects als Karen Damen, maar evenzeer onwrikbaar geachte heerschappen als Koen Geens. Een aanzienlijke dosis cafëine en plaatsvervangende schaamte later dringen de harde cijfers zich op: van de 89 gasten pinkten zo'n 29 bootgasten een traan weg. Eén op de drie.

Opvallend: van die 29 gasten waren 16 mannelijk. Bij 'Gert Late Night' durft ook de man zich van zijn gevoelige kant te laten zien, want zelfs testosteronbommen, zoals daar zijn Kevin Janssens, Bart Tommelein en Sam Gooris, werden vakkundig ontmanteld door James.

Na een aarzelende start, respectievelijk 23% en 16% in de eerste twee seizoenen, kreeg James Cooke in het derde seizoen zijn stiel pas écht onder de knie. In zijn doorbraakseizoen dwong hij maar liefst 38% van zijn gasten tot een traan. Een percentage dat hij in het vijfde seizoen naar 47% bracht. In het huidige seizoen scoort de presentator aan een gemiddelde van 50%. Groeicijfers waarvan Humo enkel kan dromen.