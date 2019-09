Anne-Laure Vandeputte, Liesje uit 'Grenslanders': 'Ik vind het een probleem als je aan tieners zegt dat er vijf centimeter te veel op hun kont zit'

Bijna 850.000 kijkers zagen Anne-Laure Vandeputte vorige zondag in ‘Grenslanders’ over het strand galopperen. Dat is acht keer de wei van Werchter, zeventien keer het Koning Boudewijnstadion of 37 keer het Sportpaleis. Een doorbraak bij het grote publiek, heet zoiets.

Al voelt de actrice dat zelf niet zo aan.