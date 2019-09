De acteur die hem al bijna veertig jaar vereeuwigt, Sylvester Stallone, is inmiddels al 72. Maar toch vond Hollywood het tijd om John Rambo nog eens naar het scherm te brengen in Rambo: Last Blood, de vijfde uit de bekende reeks actiefilms. In First Blood (1982), de eerste en ernstigste, voerde het éénmansleger nog een zinnebeeldige strijd tegen het publieke onbegrip dat Vietnam-veteranen te beurt viel tijdens de eerste decennia na de oorlog. In opvolger Rambo: First Blood Part II (1985) ging hij de Vietcong zélf opnieuw te lijf. In Rambo III (1988) Russen. Twintig jaar later, in John Rambo (2008), waren het Birmese militairen. En nu: bad hombres. De vijand die Rambo in Last Blood aan gort schiet met zware vuurwapens en in tripjes hakt met zijn messen en boobytraps, is een Mexicaans misdaadkartel.

Geen politiek

Een oudere, gelouterde geweldenaar die een bende Mexicaanse drugdealers en vrouwenhandelaars te lijf gaat: is dat niet een Trumpiaanse droom die in vervulling gaat? Een paar Amerikaanse recensenten die de film hebben gezien denken van wel. Ze namen vooral exceptie van scènes in het begin van de film, waarin een Mexicaanse grensstad wordt getoond als een hellhole waar drugs en seksuele uitbuiting alom in het straatbeeld aanwezig zijn.

Alleen: Stallone, medescenarist van Last Blood en ondertussen de facto auteursfiguur achter de Rambo-films, kan moeilijk van star nationalisme of Trump-sympathieën worden verdacht. In een interview met uit 2016 noemde hij Donald Trump “een Dickensiaanse figuur, weetjewel?” En tijdens de voorstelling van Last Blood op het festival van Cannes betitelde hij zichzelf als “een politiek atheïst.”