De acht beste presidenten op Netflix

Morgen verschijnt de nieuwe topserie 'The Politician' op Netflix. De reeks volgt Payton Hobart die later president van de Verenigde Staten wil worden. Een goed moment om te kijken naar de andere film- en tv-presidenten die je op de streamingdienst kunt bekijken. De rode draad? Explosies.

1. President James W. Sawyer

Gespeeld door Jamie Foxx.

Komt voor in de film ‘White House Down’.

Beste beslissing als president: opstarten van een Peace Deal tussen de VS, Rusland, Iran, Frankrijk en Israël om vrede in het Midden-Oosten te brengen.

Grootste gebrek als president: De reputatie van ‘te soft’ te zijn.

Beste quote: ‘Get your hands off my Jordans!’

2. President Benjamin Asher

Gespeeld door Morgan Freeman.

Komt voor in de films ‘Olympus Has Fallen’ en ‘London Has Fallen’.

Beste beslissing als president: Mike Banning (Gerard Butler) laten instaan voor zijn veiligheid. Anders was ie er al lang niet meer.

Grootste gebrek als president: Trekt een onwaarschijnlijke hoeveelheid geweld aan. Het lijkt alsof er elke dag een tsunami aan aanslagen op hem plaatsvinden.

Beste quote: ‘The United States of America doesn't negotiate with terrorists!’

3. President Frank Underwood

Gespeeld door Kevin Spacey.

Komt voor in de serie ‘House Of Cards’ (seizoen 1, 2, 3, 4 en 5).

Beste beslissing als president: America Works, zijn project om iedereen in de VS aan een baan te helpen.

Grootste gebrek als president: Vertolkt worden door Kevin Spacey. Het betekende zijn doorbraak, maar ook zijn val – en dood.

Beste quote: ‘Democracy is so overrated.’

4. President Thomas ‘Tom’ Kirkman

Gespeeld door Kiefer Sutherland.

Komt voor in de serie ‘Designated Survivor’ (seizoen 1, 2 en 3).

Beste beslissing als president: Die neemt hij nét voor hij president wordt. ‘Goh, nee, ik zal dan wel als enige niet meegaan naar het Capitool’, waarna het Capitool ontploft.

Grootste gebrek als president: Hij is geen Democraat en geen Republikein. Dat is soms een voordeel, maar vaak ook een nadeel.

Beste quote: ‘Bullets don’t stop bleeding. They start it.’

5. President Harry Ashton

Gespeeld door William Hurt.

Komt voor in de film ‘Vantage Point’.

Beste beslissing als president: Ingaan op het advies van z’n bodyguards om net voor de speech… Je moet de film maar kijken.

Grootste gebrek als president: Close combat met een terrorist is niet z’n grootste sterkte.

Beste quote: ‘We have to be strong. We have the world's sympathy. Let's honor them.'

6. President William Alan Moore

Gespeeld door Samuel L. Jackson.

Komt voor in de film ‘Big Game’.

Beste beslissing als president: De 13-jarige Finse jongen Oskari vertrouwen.

Grootste gebrek als president: Z’n grote mond. Samuel L. Jackson op bezoek bij Kim Jong-un? Dat kan niet goedkomen.

Beste quote: ‘A few hours ago I could order the greatest armed force on the planet to invade any country in the world and now I can't even order a pizza. And believe me, I could really use a pizza.’

7. President Elizabeth Keane

Gespeeld door Elizabeth Marvel.

Komt voor in de serie ‘Homeland’ (seizoen 6).

Beste beslissing als president: Haar laatste… No spoilers!

Grootste gebrek als president: Haar paranoia. Ze heeft – deels terecht – het gevoel dat iedereen het op haar gemunt heeft en vertrouwt dus niemand. Dat is niet houdbaar als leider van een land.

Beste quote: ‘Feels good, doesn't it? To finally hear the truth.’

8. President Andrew Palma

Gespeeld door Andy Garcia.

Komt voor in de film ‘Geostorm’.

Beste beslissing als president: Satellieten installeren die het weer kunnen controleren – en zo een pak klimaatrampen tegenhouden.

Grootste gebrek als president: Was er echt geen betere oplossing voor climate change?

Beste quote: ‘How? Because I'm the goddamn President of the United States of America.’