Deze titels verdwijnen en verschijnen binnenkort op Netflix

6 jaar na het 5de en laatste seizoen van ‘Breaking Bad’ verschijnt op Netflix ‘El Camino: A Breaking Bad Movie’. That’s right, bitch. Maar er staat nog veel lekkers op het streamingmenu. De keerzijde van de medaille? Veel shows mogen blijkbaar niet mee naar oktober. Het wordt dus een druk weekend als jouw favoriet in de lijst van vertrekkers staat.

Volgende titels verdwijnen uit de catalogus van Netflix:

- 29/9: ‘Froning’, ‘Backstage’ (2 seizoenen), ‘The Boy’, ‘Small Town Crime’.

- 30/9: ‘Asthma’, ‘Bleach’, ‘Underworld Trilogy’ (1 seizoen), ‘La Sangre del Gallo’, ‘The Secrets of Emily Blair’, ‘The Nightmare’, ‘Cut Bank’, ‘The Barkley Marathons: The Race That Eats Its Young’, ‘Doc McStuffins’ (1 seizoen), ‘Sofia the First’ (1 seizoen), ‘Mickey Mouse Clubhuis’ (1 seizoen), ‘Court Justice’ (1 seizoen), ‘Kitten Rescuers’ (1 seizoen), ‘Sammy & Bella’s Kitchen Rescue’ (1 seizoen), ‘Botched Up Bodies’ (1 seizoen), ‘Bringing Sexy Back’ (1 seizoen), ‘Clash of the Collectables’ (1 seizoen), ‘License to Drill Louisiana’ (1 seizoen), ‘Ghost Town Gold’ (1 seizoen), ‘Horror Homes’ (1 seizoen), ‘Trawlermen Tales’ (1 seizoen), ‘Code Geass: Lelouch of the Rebellion’ (1 seizoen), ‘Tenkai Knights’ (1 seizoen).

En deze titels komen er binnenkort bij op Netflix:

Crazy Ex-Girlfriend (seizoen 4)

Waar gaat het over: Het laatste seizoen over Rebecca, een succesvolle advocate die verhuist van New York naar California om haar tienercrush op te zoeken. Maar na 3 seizoenen is er in de Golden State uiteraard al heel wat gebeurt, zowel op professioneel als relationeel gebied.

Doet denken aan: ‘Jane the Virgin’, ‘Unbreakable Kimmy Schmidt’, ‘Grace and Frankie’.

Waarom kijken: De reeks is bedacht door Rachel Bloom, die ook de hoofdrol speelt. Zij is – terecht –meermaals bekroond voor haar straffe rol als Rebecca.

Waarom skippen: Het 4de seizoen van ‘Crazy Ex-Girlfriend’ haalt 100% op Rotten Tomatoes, dus… er is geen enkele reden om het te skippen?

Te bekijken vanaf 30 september.

Peaky Blinders (seizoen 5)

Waar gaat het over: Tommy Shelby en zijn Peaky Blinders-bende schuwen de illegaliteit niet in het Birmingham van na de Eerste Wereldoorlog. Het 5de seizoen start op 29 oktober 1929, beter bekend als ‘Black Tuesday’.

Doet denken aan: ‘Boardwalk Empire’, ‘Ripper Street’, ‘Taboo’, ‘Godless’, ‘The Making of the Mob’, ‘Penny Dreadful’.

Waarom kijken: "I would suggest the most competent organiser of men in the south is Alfie Solomons”. Zo veelbelovend eindigde seizoen 4. Want Alfie wordt gespeeld door de fantastische Tom Hardy.

Waarom skippen: Echte fans zagen alles vorige maand al op BBC One, toch?

Te bekijken vanaf 4 oktober.

By The Sea

Waar gaat het over: Roland en Vanessa, gespeeld door de toen net-getrouwde Brad Pitt en Angelina Jolie, proberen hun filmhuwelijk te redden tijdens een verblijf in een hotel in Frankrijk.

Doet denken aan: ‘Mr. & Mrs. Smith‘ maar dan zonder geweren en explosies.

Waarom kijken: Omdat je fan bent van Brangelina, het ex-Hollywoodkoppel waardoor de gemiddelde paparazzi een Lamborghini en drie zwembaden kon kopen.

Waarom skippen: Omdat je lid bent van de Jennifer Aniston-fanclub!

Te bekijken vanaf 8 oktober.

The Walking Dead (seizoen 9)

Waar gaat het over: Na de ‘All Out War’ wacht de winnaars de moeilijke taak om samen te werken. En er lopen natuurlijk nog altijd hongerige zombies rond.

Doet denken aan: ‘Z Nation’, ‘iZombie’, ‘Outcast’ en hun eigen spin-off ‘Fear The Walking Dead’.

Waarom kijken: Na een minder 6de en zeker 7de en 8ste seizoen, werd het 9de seizoen van ‘The Walking Dead’ opnieuw heel goed onthaald. Op Rotten Tomatoes pronkt het met 91% zelfs helemaal bovenaan in het seizoenklassement van de serie.

Waarom skippen: Nog eens 16 afleveringen… Het aantal kijkers in de VS lag ooit op gemiddeld dik 14 miljoen. Maar dit seizoen haalde met moeite nog gemiddeld 5 miljoen kijkers.

Te bekijken vanaf 9 oktober.

Riverdale (seizoen 4)

Waar gaat het over: Seizoen 3 over het stadje Riverdale eindigde met veel vragen. Welk lot wacht Jughead? Waar zijn Alice Cooper en The Farm? Vormen Archie en Veronica weer een koppel?

Doet denken aan: ‘Pretty Little Liars’, ‘Chilling Adventures of Sabrina’, ‘Elite’, ‘You’, ‘13 Reasons Why’, ‘Katy Keene’.

Waarom kijken: Dit blijft een van dé klassiekers van de moderne tienerreeksen. Zelfs na 57 afleveringen heb je nog steeds het gevoel dat er veel plot overblijft. De ‘self-awareness’ van ‘Riverdale’ is enorm vindingrijk.

Waarom skippen: De eerste seizoenen hadden een hoog thrillergehalte, de latere meer een scifi-vibe. Aan jou om te kiezen of je dat beter of slechter vindt.

Te bekijken vanaf 10 oktober.

El Camino: A Breaking Bad Movie

Waar gaat het over: Wat gebeurt er na seizoen 5 van succesreeks ‘Breaking Bad’? Je komt het te weten in dit misdaaddrama van 2 uur, opnieuw geschreven en geregisseerd door de man van de serie: ‘OG’ Vince Gilligan.

Doet denken aan: Uiteraard de 5 seizoenen van ‘Breaking Bad’, maar ongetwijfeld ook aan de spin-off ‘Better Call Saul’.

Waarom kijken: Na 62 afleveringen was ‘Breaking Bad’ nog altijd even straf. Volgens sommigen werd de reeks enkel beter en beter. Dat belooft voor de film!

Waarom skippen: Je vindt het einde van de reeks perfect en wil dit risico niet nemen.

Te bekijken vanaf 11 oktober.

Insatiable (seizoen 2)

Waar gaat het over: Het 2de seizoen van deze erg omstreden reeks over schoonheidsverkiezingen en anorexia.

Doet denken aan: ‘13 Reasons Why’, ‘Girlboss’, ‘Elite’, ‘Riverdale’, ‘Orange Is the New Black’.

Waarom kijken: Meer dan 100.000 handtekeningen probeerden de release van het eerste seizoen tegen te houden. Dit is dus een serie waarop wordt gepraat aan het koffieapparaat.

Waarom skippen: Je bent geboren na 2005.

Te bekijken vanaf 11 oktober.

Verschijnen ook nog de komende 2 weken:

- 1/10: ‘In The Tall Grass’, ‘The Big Bang Theory’ (seizoen 12), ‘Carmen SanDiego’ (seizoen 2), ‘Nikki Glaser: Bangin’, ‘First Kiss’, ‘Eigen Kweek’ (seizoen 3), ‘Masha en de Beer’ (seizoen 3), ‘Paprika’ (seizoen 1), ‘Barry Lyndon’, ‘Transformers: Cyberverse’ (seizoen 1), ‘Dueños Del Paraíso’ (seizoen 1).

- 2/10: ‘Living Undocumented’ (seizoen 1), ‘Solteras’.

- 3/10: ‘Seis Manos’ (seizoen 1).

- 4/10: ‘In the Tall Grass ‘, ‘Super Monsters: Vida’s eerste Halloween’, ‘Raising Dion’ (seizoen 1), ‘Big Mouth’ (seizoen 3), ‘Creeped Out’ (seizoen 2), ‘Super Monsters’ (seizoen 3), ‘Rotten’ (seizoen 2), ‘El Dragón: El Regreso De Un Guerrero’ (seizoen 1).

- 5/10: ‘Legenden: De Mytische Meesters’ (seizoen 1).

- 7/10: ‘Match! Tennis Juniors’ (seizoen 1).

- 8/10: ‘Deon Cole: Cole Hearted’, ‘The Spooky Tale of Captain Underpants Hack-A-Ween’.

- 9/10: ‘Rhythm + Flow’ (seizoen 1).

11/10: ‘Jaws’, ‘Love Actually’, ‘Fractured’, ‘The Forest of Love’, ‘The Hook Up Plan’ (seizoen 2), ‘Haunted’ (seizoen 2).