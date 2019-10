Dit zijn de 10 allerbeste afleveringen uit 23 seizoenen 'South Park'

10. ‘Christian Rock Hard’ (seizoen 7, aflevering 9 – Netflix)

Kyle, Stan en Kenny downloaden een liedje illegaal van het internet en worden meteen opgepakt en naar Lars Ulrich, de drummer van Metallica, gebracht. Daar leren ze dat Lars wel enkele maanden moet wachten vooraleer hij een haaienvistank naast zijn gigantische zwembad kan zetten, wegens het verlies van inkomsten door piraterij. Ondertussen zet Eric Cartman een bijzonder succesvolle christelijke rockband op, waarin hij zijn liefde voor baby Jezus bezingt: ‘I wanna get down on my knees and start pleasing Jesus! I wanna feel his salvation all over my face!’ Hilarisch, grof en relevant: zo hoort dat!

Wat zou ‘South Park’ zijn zonder de egocentrische en bekrompen Eric Cartman? In ‘Die Hippie, Die’ is hij voor eens de held. Hij is de enige die snapt welk gevaar hippies vormen voor het kleine stadje in Colorado. Maar niemand luistert en al snel houden de hippies een… muziekfestival! Cartman zet een reddingsactie op: ‘I'm going to need a scientist, an engineer and of course, a black person who can sacrifice himself in case something goes wrong.’ Een hoogtepunt uit misschien wel het beste seizoen van ‘South Park’.

Is Eric Cartman het beste ‘South Park’-personage, dan is Randy Marsh close second. De vader van Stan laat zich altijd in alles meeslepen. In ‘The Losing Edge’ neemt hij de rol van dronken hooligan op als ware hij Rocky Balboa. De jongens proberen een baseballwedstrijd te verliezen zodat ze zich niet de hele zomer moeten vervelen op het veld, terwijl Randy pinten zuipt en knokt met de vaders van het concurrerende team. De tirades van Randy terwijl de politie hem afvoeren zijn uitzinnig: ‘I’m sorry, I thought this was America!’

7. ‘Black Friday’ (seizoen 17, aflevering 7 – Netflix)

Black Friday nadert en dat betekent dat spelconsoles spotgoedkoop in de winkel zullen liggen. Maar welke console moeten de jongens kopen? Xbox One of PlayStation 4? De groep splijt uiteen in twee kampen en een spel der tronen start. In complete ‘Game of Thrones’-stijl verraden de jongens elkaar om de haverklap in de hoop een betere kans op een goede deal te verkrijgen. Deze eerste aflevering van een ambitieus drieluik toont dat ‘South Park’ ook in latere seizoenen goud kan afleveren.

6. ‘AWESOM-O’ (seizoen 8, aflevering 5 – Netflix)

De chemie tussen Cartman en de immer goedgelovige Butters leverde enkele van de beste en grappigste momenten van ‘South Park’ op (‘Casa Bonita’ volgt en ‘The Death Of Eric Cartman’ haalde de lijst nét niet). In ‘AWESOM-O’ verkleedt Cartman zich als een robot om Butters te vernederen, maar zijn plan ontploft in zijn gezicht. Voor hij het weet, zit hij vast in een filmstudio waar hij ideeën moet bedenken voor een nieuwe prent met Adam Sandler: ‘Adam Sandler is like, in love with some girl, but then it turns out that the girl is actually a Golden Retriever. Or something.’ Krijgt Cartman eindelijk eens zijn verdiende loon?

5. ‘Trapped in the Closet’ (seizoen 9, aflevering 12 – Netflix)

‘South Park’ lacht met pretentie en hypocrisie en spaart daarbij niets of niemand. Op het moment van schrijven heeft China de volledige serie van het internet verwijderd. In ‘Trapped in the Closet’ nemen de makers scientology op de korrel. Tom Cruise, Nicole Kidman, John Travolta en R. Kelly worden opgevoerd en belachelijk gemaakt. Isaac Hayes, die al jarenlang Chef insprak, verliet daarop de serie: ‘Dit is geen satire, dit is intolerantie.’ U kunt het al raden: Hayes is natuurlijk zelf een scientology-lid. Maar ‘South Park’ was nog niet klaar met Chef. De makers gebruikten vooraf opgenomen stemopnames van Hayes en voerden het geliefde personage nog één keer op in ‘The Return of Chef’: als een pedofiel die wordt verbrand, neergebliksemd en neergeschoten. Tja, wat had je anders verwacht van ‘South Park’?

4. ‘Casa Bonita’ (seizoen 7, aflevering 11 – Netflix)

Ah, de ultieme Cartman-Butters-aflevering. Kyle nodigt Butters uit naar het Mexicaanse restaurant Casa Bonita in plaats van Cartman. Daarop verzint Cartman een bijzonder wreed plannetje. Hij overtuigt Butters dat de aarde zal vergaan en dat hij zich moet verschuilen in een bunker. De boel loopt al snel uit de hand: de ouders van Butters zetten een grootse zoekactie op terwijl Butters de zware taak op zich neemt om de aarde terug te bevolken. De ontknoping op het eind – ‘Totally!’ – maakt het helemaal af.

3. ‘The Return of the Fellowship of the Ring to the Towers’ (seizoen 6, aflevering 13 – Netflix)

De boys zijn zozeer in de ban van ‘The Lord of the Rings’ dat ze om een queeste vragen aan Randy. Vader Marsh geeft hun de plechtige opdracht om de video van ‘The Lord of the Rings’ naar Butters te brengen, maar vergist zich van doos en geeft hen ‘Back Door Sluts 9’ mee, een bederfelijke porno: ‘‘Back Door Sluts 9’ makes ‘Crotch Capers 3’ look like ‘Naughty Nurses 2’!’ De rest is te grappig om hier te verklappen. Kijken!

2. ‘Scott Tenorman Must Die’ (seizoen 5, aflevering 4 – Netflix)

‘Scott Tenorman Must Die’ is met een score van 9,6 op 10 de beste ‘South Park’-aflevering volgens IMDb. De legende van Eric Cartman start hier. Scott Tenorman is een oudere knul die Cartman keer op keer vernedert. Eric plant wraak. Kyle concludeert op het eind: ‘Dude, I think it might be best for us to never piss Cartman off again.’ Meer durven we eigenlijk niet weg te geven. Geweldige cameo trouwens van Radiohead: dat zijn wel degelijk Thom Yorke en Jonny Greenwood die hun personages hebben ingesproken.

1. ‘Make Love, Not Warcraft’ (seizoen 10, aflevering 8 – Netflix)

‘Make Love, Not Warcraft’ is de ultieme ‘South Park’-aflevering. Elk personage is z’n schitterende zelve. De jongens werken, voor eens, samen om een buitengewoon sterke gamer in het computerspel ‘World of Warcraft’ te verslaan. Cartman leidt de charge: ‘When Hitler rose to power, there were a lot of people who just stopped playing. You know who those people were? The French. Are you French, Clyde?’ Na twee maanden training zijn de boys klaar voor de confrontatie: ze zullen alles geven om de wereld te redden. Welja, de wereld van Warcraft, tenminste. Randy gaat op zoek naar een zeldzaam zwaard om de jongens te helpen en leeft zich weer véél te veel in zijn rol in. De aflevering won geheel terecht een Emmy.