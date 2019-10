Deze titels verdwijnen en verschijnen binnenkort op Netflix

Voor we de nieuwkomers overlopen: eerst de afvallers. Volgende titels verdwijnen uit de catalogus van Netflix:

14/10: ‘LEGO: City’ (1 seizoen).

(1 seizoen). 15/10: ‘Border Security: America’s Front Line ’ (1 seizoen).

’ (1 seizoen). 26/10: ‘Don’t Watch This’ (1 seizoen).

En deze titels komen er binnenkort bij:

'The Laundromat'

Waar gaat het over: Het verhaal van het Panama Papers-schandaal, gebaseerd op het boek ‘Secrecy World’ van journalist Jake Bernstein.

Doet denken aan: ‘The Big Short’, ‘Vice’, ‘The Social Network’, ‘The Wolf Of Wall Street’.

Waarom kijken: Van Steven Soderbergh en met – hou je vast – Meryl Streep, Gary Oldman, Antonio Banderas, David Schwimmer, Sharon Stone, Larry Wilmore, James Cromwell, Robert Patrick en… Matthias Schoenaerts!

Waarom skippen: Ondanks het belang en de impact van het Panama Papers-schandaal, kan je betwisten of het de basis vormt voor een boeiende film vol grote namen?

Te bekijken vanaf 18 oktober.

'La Casa De Las Flores' (seizoen 2)

Waar gaat het over: Mexicaanse serie rond de prominente familie De La Mora. Zij runnen een goed draaiende bloemenzaak. Maar – zoals elke familie, inclusief de Van den Bossches – zorgen leugens en misverstanden voor veel spektakel.

Doet denken aan: ‘Las Chicas Del Cable’, ‘Van Vlees En Bloed’, ‘Six Feet Under’.

Waarom kijken: Het eerste seizoen was een bingewatchtopper. En als je het tweede goed vindt: het derde is al bevestigd!

Waarom skippen: Aan Mexicaanse tv moet je even wennen. Is geduld niet jouw grootste deugd? Wees dan gewaarschuwd.

Te bekijken vanaf 18 oktober.

'Unnatural Selection'

Waar gaat het over: Docureeks over kleinschalige wetenschappers die in hun garage, met behulp van online gekocht materiaal en YouTube-video’s, zoeken naar een medicijn tegen Alzheimer.

Doet denken aan: ‘The Most Unknown’, ‘Bill Nye: Science Guy’, ‘Tell Me Who I Am’.

Waarom kijken: De passie en gedrevenheid van de wetenschappers is aanstekelijk. Na het kijken begin je meteen terug te werken aan dat ene passieproject dat al jaren in een schuif ligt.

Waarom skippen: Je wordt kwaad als je ziet tegen welke muren deze enthousiaste personen moeten opboksen.

Te bekijken vanaf 18 oktober.

'Wounds'

Waar gaat het over: Een barman in New Orleans vindt een verloren gsm en neemt op wanneer die belt. Dat had hij beter niet gedaan, want vanaf dan wordt alles bat shit insane.

Doet denken aan: ‘Gerald’s Game’, ‘Gothika’, ‘In The Tall Grass’, ‘The Neon Demon’.

Waarom kijken: Productiehuis Annapurna Pictures kan een mooi trackrecord voorleggen, met onder andere ‘Booksmart’, ‘If Beale Street Could Talk’, ‘Phantom Thread’, ‘20th Century Women’ en ‘Vice’. Bovendien heeft ‘Wounds’ met Armie Hammer en Dakota Johnson een knappe cast voor een genrefilm. Ze speelden eerder al samen in… weet je het?... ‘The Social Network’.

Waarom skippen: Halloween is nog enkele weken weg, dus je duwt deze titel liever vooruit?

Te bekijken vanaf 18 oktober.

'Toon' (seizoen 1 én 2)

Waar gaat het over: Toon houdt van op zichzelf wat rustig gamen. Wanneer hij tijdens een – ongevraagd – verrassingsfeestje gitaar speelt en de video daarvan viral gaat, wordt de jongen tegen z’n zin een wereldster.

Doet denken aan: ‘Sara’ maar dan omgekeerd.

Waarom kijken: Leuke insteek, komisch, in het Nederlands, een gemiddelde score van 8/10 op IMDb, afleveringen van 25 minuten…

Waarom skippen: De serie was in 2016 en 2017 te zien in Nederland. Als ze héél goed is, dan was er al een Vlaamse kopie, toch?

Te bekijken vanaf 19 oktober.

'The Kominsky Method' (seizoen 2)

Waar gaat het over: Michael Douglas is Sandy Kominsky. Ooit kortstondig een groot acteur, ondertussen een acteercoach met veel vragen over het leven.

Doet denken aan: ‘After Life’, ‘Grace & Frankie’, ‘Kidding’, ‘Master Of None’, ‘The Good Place’.

Waarom kijken: Reeks van grote naam Chuck Lorre (‘The Big Bang Theory’ en ‘Two And A Half Men’) die twee Golden Globe Awards won voor het eerste seizoen.

Waarom skippen: Fans van veel verhaal en plot blijven op hun honger zitten.

Te bekijken vanaf 25 oktober.

'Dolemite Is My Name'

Waar gaat het over: De biografie van filmmaker Rudy Ray Moore. Die werd bekend als het personage ‘Domemite’, zowel in films als tijdens stand-upshows.

Doet denken aan: ‘Birdman’, ‘The Disaster Artist’.

Waarom kijken: Dé return van superster Eddie Murphy, die een gooi doet naar een Oscar. Oh, en ook Wesley Snipes en Chris Rock doen mee!

Waarom skippen: Dat je twijfelt om hiervoor naar de bioscoop te elektrisch steppen, dat snappen we. Maar op Netflix moet je ‘Dolemite Is My Name’ gewoon een kans geven. Geen excuses.

Te bekijken vanaf 25 oktober.

Verschijnen ook nog de komende 2 weken:

12/10: ‘Banlieusards’.

‘Banlieusards’. 14/10: ‘Martin Matte: La vie, la mort… eh la la…!’, ‘My Country: The New Age’ (nieuwe afleveringen).

‘Martin Matte: La vie, la mort… eh la la…!’, ‘My Country: The New Age’ (nieuwe afleveringen). 16/10: ‘Ghost of Sugar Land’, ‘Park Na-rae: Glamour Warning’.

‘Ghost of Sugar Land’, ‘Park Na-rae: Glamour Warning’. 18/10: ‘Eli’, ‘Tell Me Who I Am’, ‘Diecisiete’, ‘Upstarts’, ‘Living With Yourself’ (seizoen 1), ‘Interior Design Masters’ (seizoen 1), ‘Baby’ (seizoen 2), ‘MeatEater’ (seizoen 8), ‘Kleine Bheem: Dilawi-special’ (collectie 1), ‘Spirit: Samen Vrij – Ponyverhalen’ (collectie 2).

‘Eli’, ‘Tell Me Who I Am’, ‘Diecisiete’, ‘Upstarts’, ‘Living With Yourself’ (seizoen 1), ‘Interior Design Masters’ (seizoen 1), ‘Baby’ (seizoen 2), ‘MeatEater’ (seizoen 8), ‘Kleine Bheem: Dilawi-special’ (collectie 1), ‘Spirit: Samen Vrij – Ponyverhalen’ (collectie 2). 22/10: ‘Jenny Slate: Stage Fright’, ‘The Lies Within’.

