Deze titels verdwijnen en verschijnen binnenkort op Netflix

Voor de echte grote klappers moeten we tot eind november wachten ('The Irishman' en het nieuwe seizoen van 'The Crown'), maar ook de komende twee weken wordt het aanbod van de streamingdienst goed aangevuld. Met het tweede seizoen van 'The End of the F***king world' bijvoorbeeld.

Maar eerst… we nemen ook afscheid van drie titels:

26/10: ‘Don’t Watch This’ (1 seizoen).

28/10: ‘Pupstar’.

31/10: ‘The Good Wife’ (7 seizoenen).

En dan het goede nieuws: deze titels verschijnen binnenkort op Netflix!

Jumanji: Welcome to the Jungle

Waar gaat het over: Het vervolg op de klassieker ‘Jumanji’ uit 1995 (met Robin Williams). Opnieuw speelt het spel de hoofdrol in een spectaculair avontuur vol komische en spannende situaties. Maar deze keer is het geen bordspel, maar wel een videospel...

Doet denken aan: ‘Rampage’, ‘Jurassic World’, ‘Jurassic World: Fallen Kingdom’ en de films van Indiana Jones.

Waarom kijken: De straffe cast van Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart en Karen Gillan tilt elk verhaal naar een hoger niveau.

Waarom skippen: Dit is een film die een groot publiek moet aanspreken en dat merk je. Elke scène blijft netjes binnen de lijntjes kleuren. Onze recensent was ook niet laaiend.

Te bekijken vanaf 27 oktober.

Pose (seizoen 2)

Waar gaat het over: We springen samen met New Yorkse LGBTQ-community van de jaren ‘80 naar de jaren ‘90. Onder andere de aidsepidemie brengt de relaties tussen bepaalde personages in gevaar.

Doet denken aan: ‘Feud’, ‘Big Little Lies’, ‘Paris Is Burning’, ‘Tangerine’.

Waarom kijken: Een creatie van Ryan Murphy, die ook ‘American Horror Story’, ‘American Crime Story’ en ‘The Politician’ maakte. Met het eerste seizoen van ‘Pose’ won hij twee Golden Globes.

Waarom skippen: Het tweede seizoen is misschien nóg beter dan het eerste, maar ook nog een stuk zwaarder.

Te bekijken vanaf 30 oktober.

The King

Waar gaat het over: Het verhaal van de troonsbestijging van een Engelse prins die koning Henry V wordt, gebaseerd op het stuk ‘Henriad’ van William Shakespeare.

Doet denken aan: ‘King Arthur’, ‘The Favourite’, ‘Kingdom Of Heaven’, ‘Troy’, ‘Gladiator’.

Waarom kijken: Timothée Chalamet doet als koning Henry V een gooi naar de Oscar voor Beste Acteur.

Waarom skippen: Een kostuumdrama van 140 minuten. Da’s niet voor iedereen.

Te bekijken vanaf 1 november.

You Were Never Really Here

Waar gaat het over: Een getraumatiseerde oorlogsveteraan redt vrouwen uit de handen van smokkelaars en schuwt daarbij het geweld niet.

Doet denken aan: ‘Taxi Driver’, ‘Sicario’, ‘First Reformed’.

Waarom kijken: Weinig mensen zagen deze topfilm toen hij in onze zalen speelde. Joaquin Phoenix schittert in de hoofdrol, net zoals hij momenteel ook in de bioscoop doet met ‘Joker’.

Waarom skippen: Dit is een vrij harde film: weinig dialoog, veel brutaal geweld.

Te bekijken vanaf 1 november.

Atypical (seizoen 3)

Waar gaat het over: Het derde seizoen van deze coming-of-age dramedy over een autistische tiener die vriendschap en liefde zoekt.

Doet denken aan: ‘Sex Education’, ‘Master Of None’, ‘The Goldbergs’, ‘How I Met Your Mother’.

Waarom kijken: De Britse acteur Keir Gilchrist speelt Sam, het karakter waar het allemaal rond draait. Het is een naam om in de gaten te houden!

Waarom skippen: Er is veel commentaar op de manier waarop autisme wordt voorgesteld. Het zou niet kloppen met de realiteit.

Te bekijken vanaf 1 november.

The Devil Next Door (seizoen 1)

Waar gaat het over: Een oude man wordt overgebracht van de VS naar Israël voor een proces. De beschuldiging? Hij is Ivan De Verschrikkelijke, een gevreesde nazi-opzichter in het concentratiekamp Treblinka.

Doet denken aan: ‘Making A Murderer’, ‘Wild Wild Country’.

Waarom kijken: Een aangrijpend welles-nietes-verhaal dat je bij je nekvel grijpt van begin tot einde.

Waarom skippen: Met de verschrikkelijke beelden in deze docureeks, gaat het zeker geen luchtig avondje bankhangen worden.

Te bekijken vanaf 4 november.

The End of the F***ing World (seizoen 2)

Waar gaat het over: "We're f***ing back". Het vervolg van deze donkere reeks over de twee rebelse tieners James (die zichzelf psychopaat voelt) en Alyssa (die haar thuissituatie beu is) op roadtrip doorheen Engeland.

Doet denken aan: ‘Thelma & Louise’, ‘Moonrise Kingdom’, ‘Shameless’, ‘Heathers’, ‘Natural Born Killers’.

Waarom kijken: De reeks is gebaseerd op de gelijknamige strip van Charles Forsman. Hij was heel enthousiast toen Netflix hem vroeg om een vervolg te schrijven. Charles zat al jaren met véél verhalen in z’n hoofd. Dat belooft!

Waarom skippen: Het eerste seizoen eindigde heel mooi… Is dit nog nodig?

Te bekijken vanaf 5 november.

Verschijnen ook nog de komende weken:

28/10: ‘Little Miss Sumo’, ‘A 3 Minute Hug’.

29/10: ‘Arsenio Hall: Smart & Classy’.

1/11: ‘10 Days in Sun City’, ‘100% Coco’, ‘A Remarkable Tale (Lo Nunca Visto)’, ‘A Walk in the Woods Ad Vitam’ (seizoen 1)’, ‘American Heist’, ‘American Son’, ‘Barefoot’, ‘Beauty and the Beast’, ‘Cleo & Cuquin’ (seizoen 1), ‘Drive’, ‘Dying of the Light’, ‘Fire in Paradise’, ‘Hache’ (seizoen 1), ‘Hallo Ninja’ (seizoen 1), ‘HAMPSTEAD’, ‘Holiday in the Wild’, ‘Jonah Hex’, ‘L’Uomo Senza Gravità’, ‘Line of Duty’ (seizoen 5), ‘Queer Eye: We’re in Japan!’ (seizoen 1), ‘Roald Dahl’s Esio Trot’, ‘Sleeping with Other People’, ‘Sniper: Special Ops’, ‘Spangas In Actie’, ‘The Institute’, ‘The Outcasts’, The Prince’, ‘True En Het Grote Oogstfeest’, ‘Tucker: The Man and His Dream’, ‘Up North’, ‘Valentine’s Again’, ‘Wild Oats’, ‘Wir Sind Die Welle’ (seizoen 1).

4/11: ‘The Post’, ‘Good Witch’ (seizoen 4).

5/11: 'Room' , ‘She-Ra’ (seizoen 4).

, ‘She-Ra’ (seizoen 4). 8/11: ‘Let It Snow’, ‘Busted!’ (seizoen 2), ‘Green Eggs and Ham’ (seizoen 1).

Bron verdwenen titels: NetflixInBelgie.be