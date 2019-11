Martin Scorsese haalt uit naar Marvel: 'Niks te maken met cinema'

Toen een Britse journalist naar de mening van ‘ The Irishman ’-regisseur Martin Scorsese over de immens populaire Marvel-films vroeg, kreeg hij als antwoord: ‘Het zijn pretparken, geen films.’ Heisa in Hollywood, waardoor Scorsese zich genoodzaakt voelde om zijn uitspraken verder toe te lichten in een opiniestuk in The New York Times.

Verontschuldigingen zijn daar, tot niemands verbazing, niet in terug te vinden. Integendeel: de regisseur bevestigt zijn uitspraken en toont zich bezorgd over de richting die Hollywood het laatste decennium uitgaat. Martin Scorsese hekelt de doorgedreven franchisering van de filmwereld. Daarbij noemt hij Marvel bij naam, maar de goede verstaander leest vooral een aanklacht naar de filmindustrie, die de financiële veiligheid van een oneindige stroom prequels en sequels verkiest boven risicovolle, originele cinema.

‘Veel van de elementen die cinema definiëren, zijn aanwezig in Marvel-films. Wat echter ontbreekt, is revelatie, mysterie of oprechte emoties. Er worden geen risico’s genomen. De films worden gemaakt om aan een specifieke eisenbundel te voldoen, en als variaties op een eindig aantal thema’s’, aldus de regisseur van klassiekers als ‘Goodfellas’, ‘Taxi Driver’ en ‘The Departed’.

Scorsese doelt daarmee op het stramien dat veel Marvel-films volgen: namelijk de superheld die een antagonist tegenover zich krijgt met ongeveer dezelfde superkracht, waarna die laatste na wat schermutselingen en een spectaculair, allesbeslissend gevecht de duimen moet leggen.

‘Het zijn sequels in naam, maar remakes in geest,’ gaat Scorsese verder. ‘Alle elementen worden eerst goedgekeurd door de filmstudio. Alles wordt bepaald door marktonderzoek en publiekstesten en vervolgens herschreven tot het resultaat klaar is voor consumptie.’

Filmstudio’s deinzen steeds vaker terug voor het financiële risico dat een origineel script inhoudt, en opteren voor de voortzetting van een succesvolle franchise die weinig bijbrengt aan het filmlandschap, maar wél een gegarandeerd kassucces is. Om zijn punt kracht bij te zetten, haalt Martin Scorsese zijn meest recente film ‘The Irishman’ aan: ‘Netflix, en enkel Netflix, stond me toe om deze film te maken op de manier die ik wilde.’ Lees: zonder inmenging van de filmstudio.

Door prioriteit te geven aan het financiële in plaats van het creatieve, aldus Scorsese, verliest een film het productieve spanningsveld tussen maker en studio. ‘Sommigen in de business zijn volstrekt onverschillig over film als kunstvorm. Het resultaat is dat de filmwereld op twee benen hinkt: we hebben audiovisueel entertainment én cinema. De twee overlappen soms nog, maar dat is zeldzaam. Ik vrees dat het financiële overwicht van die eerste strekking gebruikt wordt om de andere te marginaliseren en kleineren.’

De opmerkingen van Martin Scorsese gingen uiteraard niet onopgemerkt voorbij, en verschillende regisseurs en scenaristen reageerden al. Zo ook James Gunn (‘Guardians of the Galaxy’), Joss Whedon (‘The Avengers’ en ‘The Avengers: Age of Ultron’) en C. Robert Cargill (scenarist van ‘Doctor Strange’), die zich tot Twitter wendden om hun licht op de zaak te laten schijnen: