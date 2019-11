Dit is wat binnenkort verdwijnt en verschijnt op Netflix

Op 'The Irishman' is het nog een paar weken wachten, maar alvast goed nieuws voor fans van ‘The Crown’: het langverwachte derde seizoen komt er nu heel snel aan. En dit komt er de komende twee weken ook bij:

Maar eerst… we nemen ook afscheid van drie titels:

16/11: ‘Ascension’ (mini-serie)

17/11: ‘River’ (1 seizoen)

22/11: ‘Religion of Sport’ (1 seizoen)

En dan het goede nieuws: deze titels verschijnen binnenkort op Netflix!

Patriot Act with Hasan Minhaj (seizoen 4)

Waar gaat het over: Een talkshow van en met Hasan Minhaj, waarin telkens een ander boeiend onderwerp centraal staat. Op het programma in seizoen vier: ‘The Dark Side of the Video Game Industry’, ‘Why Your Public Transportation Sucks’ en ‘The Real Cost of Cruises’.

Doet denken aan: de shows van Louis Theroux, ‘Last Week Tonight’ en wat bijvoorbeeld Trevor Noah maakt.

Waarom kijken: Er is al veel controverse geweest rond afleveringen uit de vorige seizoenen, onder meer door protest uit Saudi-Arabië en India. Minhaj neemt dus geen blad voor de mond.

Waarom skippen: Veel onderwerpen zijn heel Amerikaans van insteek.

Te bekijken vanaf 10 november.

The Stranded (seizoen 1)

Waar gaat het over: Thaise reeks over studenten die door een tsunami vast komen te zitten op een eiland. En op dat eiland zijn gevaarlijke krachten aanwezig.

Doet denken aan: ‘Lost’, ‘Battle Royale’, ‘The Maze Runner’, ‘The Leftovers’, ‘The Hunger Games’.

Waarom kijken: De eerste seizoenen van Lost!

Waarom skippen: Alle andere seizoenen van Lost!

Te bekijken vanaf 14 november.

Earthquake Bird

Waar gaat het over: Psychologisch thriller van de regisseur van ‘Colette’ en ‘Still Alice’ (Wash Westmoreland). Jonge expat Lucy (Alicia Vikander) wordt in het Tokyo van 1989 verliefd op fotograaf Teiji. Wanneer later een vrouw verdwijnt, is Lucy de hoofdverdachte.

Doet denken aan: ‘Gone Girl’, ‘The Girl On The Train’.

Waarom kijken: Het gelijknamige boek uit 2001 van Susanna Jones kreeg veel genreprijzen, dus qua verhaal zit deze misdaadfilm zeker goed.

Waarom skippen: … maar de eerste reviews zeggen dat de film helemaal niet op het boek lijkt?

Te bekijken vanaf 15 november.

Klaus

Waar gaat het over : Animatiefilm die het ‘origin story’ van de Kerstman vertelt. De fantastische J. K. Simmons sprak de rol van ‘Santa Claus’ in.

Doet denken aan: ‘Despicable Me’, ‘Smallfoot’, ‘Shrek’.

Waarom kijken: Regisseur Sergio Pablos werkte vroeger voor Disney mee aan ‘The Hunchback of Notre Dame’, ‘Hercules’ en ‘Tarzan’, maar koos met een eigen studio voor een weg naast de sterk computergeanimeerde beelden. Het verschil is groot en wekt veel nostalgie op.

Waarom skippen: Is het niet nog wat vroeg voor kerst?

Te bekijken vanaf 15 november.

I Lost My Body

Waar gaat het over: Franse animatiefilm (originele titel: ‘J'ai Perdu Mon Corps’) over een koppel dat verliefd wordt in Parijs, waarna de jongen zijn hand ontsnapt uit een lab en de rest van het lichaam zoekt. Van de scenarist van ‘Le Fabuleux Destin d’Amèlie Poulain’!

Doet denken aan : De vibe van ‘Amélie’ is héél aanwezig.

Waarom kijken: ‘I Lost My Body’ won als eerste animatiefilm ooit de ‘Nespresso Grand Prize’ op het filmfestival van Cannes.

Waarom skippen: Het heeft niets met ‘The Addams Family’ te maken, als dat voor jou de trigger is.

Te bekijken vanaf 15 november.

The Crown (seizoen 3)

Waar gaat het over: We springen met de Britse royals naar de jaren 60. Elizabeth kreeg net haar vierde kind, Edward. Er wachten haar daarna bewogen tijden, zowel als leider van het land als binnen haar eigen familie.

Doet denken aan: ‘Downton Abbey’, ‘Game Of Thrones’, ‘House Of Cards’, ‘The Queen’.

Waarom kijken: Ook de rest van de cast werd vervangen. Dus geen Claire Foy en Matt Smith meer, maar wel Helena Bonham Carter (Harry Potter) en de fenomenale Olivia Colman als Elizabeth.

Waarom skippen: Je kan het een soap opera noemen. Een hele goeie, maar verwacht je ook niet aan meer.

Te bekijken vanaf 17 november.

The Knight Before Christmas

Waar gaat het over: Komische kerstfilm over een middeleeuwse ridder die in de hedendaagse tijd terecht komt en – uiteraard – verliefd wordt. De hoofdrollen zijn voor Vanessa Hudgens en Josh Whitehouse.

Doet denken aan: ‘Let It Snow’, ‘A Christmas Prince: The Royal Wedding’, ‘Love Actually’, ‘A Christmas Kiss’.

Waarom kijken: Omdat je alleen thuis bent en niemand het moet weten.

Waarom skippen: ‘Frozen II’ speelt sinds de dag ervoor in de bioscoop, dus je moet die voor de 15de keer gaan kijken met je nageslacht.

Te bekijken vanaf 21 november.

Verschijnen ook nog de komende weken:

15/11: ‘El Club’ (seizoen 1), ‘Llama Llama’ (seizoen 2), ‘The Toys That Made Us’ (seizoen 3).

22/11: ‘Dolly Parton’s Heartstrings’, ‘The Dragon Prince’ (seizoen 3).

Bron verdwenen titels: NetflixInBelgie.be