“Ik werd vorige week herkend in het containerpark. Ik dacht: ja, nu is het begonnen. Dat zeggen ze toch hè, over De slimste mens ter wereld: ofwel vergeten ze je meteen, ofwel ben je gelanceerd.” (lacht)

We zijn op bezoek bij Christina De Witte en ze vertelt over het prille BV-schap. “Het was de dag na mijn eerste deelname aan De slimste mens. “Die man kon het niet geloven: zijn vriendin had tijdens de aflevering gezegd: ‘Die Chrostin is ook van Mechelen, misschien zie je haar wel eens in het containerpark.’ En de volgende ochtend stond ik daar. (lacht) Dat is het voorlopig, niemand die mij herkent in de supermarkt. Maar wat was je vraag ook alweer?”