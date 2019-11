Deze titels verdwijnen en verschijnen binnenkort op Netflix

Eindelijk is het zover: ‘The Irishman’ van Martin Scorsese is beschikbaar om in je living te bekijken. Daarnaast vult Netflix zijn catalogus ook met instant klassieker ‘Marriage Story’ een pak nieuwe kerstfilms.

Volgende titels verdwijnen de komende weken uit de catalogus van Netflix:

23/11: ‘Making Fun: The Story of Funko’, ‘Religion of Sport’ (1 seizoen).

30/11: ‘Digimon Fusion’ (2 seizoenen).

31/11: ‘Tempel’ (1 seizoen).

Een overzicht van de strafste nieuwkomers:

Final Space (seizoen 2)

Waar gaat het over: Animatieserie over astronaut Gary en zijn planetenvernietigende partner Mooncake. Ze zetten hun avontuur verder om te kijken of het universum eindeloos is of toch ergens stopt.

Doet denken aan : ‘Futurama’, ‘Disenchantment’, ‘F Is for Family’.

Waarom kijken: Conan O'Brien vertolkt de stem van het personage ‘Clarence’!

Waarom skippen: Gary was in het eerste seizoen al niet héél boeiend…

Te bekijken vanaf 24 november.

Hunter Killer

Waar gaat het over: Om de Russische president te redden, en een oorlog te voorkomen, moet commandant Joe Glass zijn duikboot door een gevaarlijk stuk zee loodsen.

Doet denken aan: ‘Crimson Tide’, ‘U-571’, ‘Olympus Has Fallen’, ‘Torpedo’!

Waarom kijken: Duikbootfilms blijven kicken voor fans van het claustrofobische genre.

Waarom skippen: In de hoofdrol pronkt Gerard Butler, die weer zichzelf speelt… en dat karakter zijn wij wat moe. Onze recensent schreef: 'dit amusante B-filmpje verhoudt zich tot ‘Das Boot’ zoals ‘The Meg’ tot ‘Jaws’.'

Te bekijken vanaf 25 november.

The Irishman

Waar gaat het over: Misdaaddrama van 160 miljoen dollar over de verdwijning van vakbondsleider Jimmy Hoffa. Een mysterie dat wordt toegeschreven aan berucht huurmoordenaar Frank “The Irishman” Sheeran.

Doet denken aan : ‘Goodfellas’, ‘Casino’, ‘The Departed’, ‘Donnie Brasco’.

Waarom kijken: Martin Scorsese! Robert De Niro! Joe Pesci! Al Pacino!

Waarom skippen: De film duurt 209 minuten. Dat is inderdaad nét geen 3,5 uur.

Te bekijken vanaf 27 november.

Merry Happy Whatever (seizoen 1)

Waar gaat het over: Kerstmis betekent samen met je gezin rond de kerstboom zitten. Reuzegezellig, tenminste totdat de jongste dochter haar nieuwe vriend meeneemt.

Doet denken aan: ‘Meet the Parents’, ‘Undateable’, ‘Love’, ‘The McCarthys’.

Waarom kijken: De bedoeling is om hier een anthologieserie van te maken, met een seizoen voor elke populaire feestdag. Aan ambitie dus geen gebrek.

Waarom skippen: Gevaarlijk als inspiratie voor wie eind volgende maand écht een nieuw gezinslid moet verwelkomen.

Te bekijken vanaf 28 november.

Holiday Rush

Waar gaat het over: Wanneer een populaire DJ zonder werk valt, besluit hij in te trekken bij z’n tante – inclusief z’n vier verwende kinderen. Ja, een tien op tien familie-feelgoodfilm.

Doet denken aan: ‘The Knight Before Christmas’, ‘National Lampoon’s Christmas Vacation’,‘A Bad Moms Christmas’.

Waarom kijken: Regisseur Leslie Small heeft veel ervaring in samenwerken met Kevin Hart en andere comedians. De humor zit – normaal gezien – dus wel goed.

Waarom skippen: Dit voelt aan als een veilige film die volledig is gebouwd op de algoritmes van Netflix.

Te bekijken vanaf 28 november.

Sugar Rush Christmas (seizoen 1)

Waar gaat het over: De kersteditie van de gelijknamige tv-bakwedstrijd. In zes afleveringen gaan we op zoek naar de kampioenen in kerstdesserts!

Doet denken aan: ‘Zumbo's Just Desserts’, ‘Nailed It!’, ‘The Final Table’, ‘The Great Holiday Baking Show’.

Waarom kijken: Nog inspiratie nodig voor je kerstmenu?

Waarom skippen: Goede voornemens moet je voor 2020 niet meer maken…

Te bekijken vanaf 29 november.

The Disaster Artist

Waar gaat het over: Het relaas over het filmen van ‘The Room’, onofficieel de slechtste film ooit gemaakt – door en met meme-legende Tommy Wiseau.

Doet denken aan: ‘The Interview’, ‘Ed Wood’, ‘Dolemite Is My Name’.

Waarom kijken: James Franco is geweldig als Tommy Wiseau. Het niet-krijgen van een Oscarnominatie is volledig toe te wijden aan de toenmalige beschuldigingen van ongepast seksueel gedrag.

Waarom skippen: Als je ‘The Room’ niet zag, dan mis je zo goed als alle jokes.

Te bekijken vanaf 30 november.

Marriage Story

Waar gaat het over: Een toneelregisseur en een actrice zijn verwikkeld in een echtscheiding. Hun zoon lijkt hier het grootste slachtoffer van te worden.

Doet denken aan: ‘The Meyerowitz Stories’, ‘While We're Young’, ‘A Separation’, ‘The Squid and the Whale’.

Waarom kijken: Samen met ‘The Irishman’ vormt ‘Marriage Story’ de Oscar-voorhoede van Netflix. Regisseur Noah Baumbach en hoofdrolspelers Scarlett Johansson en Adam Driver zetten fenomenale rollen neer.

Waarom skippen: Dit lijkt zeker geen feelgood movie…

Te bekijken vanaf 6 december.

Verschijnen ook nog de komende weken: