Het is 2019, en Will Smith is plots weer 23 in ‘Gemini Man’, terwijl Robert De Niro oogt als een frisse veertiger in ‘The Irishman’. Niet het resultaat van een peperdure behandeling bij een of andere wonderdokter in Hollywood, wel de culminatie van de technologische revolutie die de filmsector de laatste jaren heeft doorgemaakt. Regisseurs Ang Lee en Martin Scorsese kregen allebei een hoop geld toevertrouwd - respectievelijk 138 en 159 miljoen dollar - om in hun nieuwste films de grenzen van de visual effects te verleggen.

In ‘The Irishman’ blikt huurmoordenaar Frank Sheeran (de 76-jarige Robert De Niro) terug op zijn bloedige 'carrière' bij de maffia. De film begint in het rusthuis, waar Sheeran als een rimpelige rozijn in zijn rolstoel zit, maar zapt vervolgens terug naar de jaren 50. Met de jaren worden ook rimpels, kraaienpoten en wallen teruggedraaid.

Daarvoor maakten regisseur Martin Scorsese en Industrial Light & Magic (het bedrijf van George Lucas, dat onder meer de effecten van ‘Star Wars’ verzorgt) gebruik van 'de-aging' - een digitale verjongingskuur, zeg maar.