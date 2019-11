Is het einde nabij voor verleidingsprogramma's als 'Temptation Island'?'

Het publiek morde bij het laatste seizoen van Temptation Island. Deelnemers gingen ‘de temptation niet aan’. Ondanks de trukendoos die ter beschikking was – alcohol, een listige montage, een worstelpartij in stringbikini – viel er weinig te beleven.

In Nederland heerste dezelfde teneur. Daar wilde de ‘ultieme datingshow’ De Villa op de Nederlandse zender RTL 5 iets aan veranderen. Acht schaars geklede vrijgezellen werden wekelijks in een villa in Lloret de Mar gedropt.

De aflevering van vorige week leidde ertoe dat RTL 5 de stekker uit het programma trok vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Op de beelden was te zien hoe een man de onderbroek van een dronken vrouwelijke deelnemer die slapend in bed lag opzij probeerde te trekken, waarna hij bovenop haar kroop.