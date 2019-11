Het verhaal van Emilia Clarke toont aan dat voor seksscènes duidelijke regels nodig zijn

Dolblij was actrice Emilia Clarke toen ze de rol van Daenerys Targaryen had gekregen in Game of Thrones. En toen las ze het script. Met al die expliciete seksscènes waarom de tv-serie bekend staat.

‘Daar was het addertje onder het gras!’ vertelde ze in de podcast Armchair Expert. Ze vond de scènes in kwestie ‘angstaanjagend’. ‘Ik was überhaupt nog maar twee keer op een filmset geweest en nu lag ik daar, poedelnaakt, met allemaal mensen om me heen, terwijl ik geen idee had wat ik moest doen en wat er van me werd verwacht.’

Precies om dit te voorkomen kwam de Britse beroepsorganisatie voor regisseurs deze week met wat richtlijnen voor verkrachtings-, seks- of naaktscènes. Een ‘quick guide’ om ‘een veilige omgeving te creëren voor gewaagd werk’.