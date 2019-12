Het realitygenre ligt onder vuur. Vorige week raakte bekend dat in de Spaanse ‘Big Brother’ een vrouw is verkracht, onder het toeziend oog van de camera, zonder dat de productieploeg ingreep. En in het Nederlandse datingprogramma ‘De villa’ was te zien hoe een deelnemer tot twee keer toe een medekandidate bepotelde. De grote baas van tv-zender RTL besliste meteen om realityprogramma’s als ‘Temptation Island’ te schrappen. Vooralsnog is VIJF niet van plan dat voorbeeld te volgen. Seksuologe Goedele Liekens , die met ‘Goedele on Top’ een omkaderend programma rond ‘Temptation Island’ presenteert, heeft een dubbel gevoel bij de beslissing.

GOEDELE LIEKENS «Ik vind wat ze in Nederland doen drastisch, maar wel een goed signaal. Grensoverschrijdend gedrag kan níét. Tv-makers die zoiets zien en niet ingrijpen, moeten net als de daders gestraft worden.»

HUMO In ‘Temptation Island’ worden vrijgezellen gepusht om koppels uit elkaar te drijven. Vaak aangemoedigd door liters alcohol. Werk je zo geen grensoverschrijdend gedrag in de hand?

LIEKENS «Alcohol speelt spijtig genoeg vaak een rol bij grensoverschrijdend gedrag. Op de vraag of men de deelnemers in situaties brengt waarop de kans op seksueel grensoverschrijdend gedrag groter wordt, denk ik dat we eerlijk ‘ja’ moeten antwoorden. Maar dat geldt evenzeer voor ‘Boer zkt. vrouw’ waarin de kandidaten op romantisch weekend gaan en een hotelkamer met één bed krijgen toegewezen. Dat houdt risico’s in. Maar zolang de intimiteit zich met wederzijdse toestemming voltrekt, zie ik het probleem niet.»

HUMO Vorig jaar kroop een zekere Danicio tijdens ‘Temptation Island’ ongevraagd in het bed van kandidate Milou.

LIEKENS «Zij heeft hem kordaat de deur gewezen en daar heeft hij zich aan gehouden, dacht ik? Er is niks mis met versieren. Een move maken hoort erbij, de afwijzing ook. Als je geen rekening houdt met een duidelijke ‘nee’, ben je wél fout bezig. Maar moet je daarom alle realityprogramma’s schrappen? Dat lijkt me een paniekreactie.

»Vergis je niet, 80 procent van seksueel misbruik vindt plaats in een vertrouwelijke omgeving. Gaan we dan ook alle familiefeesten afschaffen? Beter is alles openlijk te bespreken en de lijnen scherp te stellen.»

HUMO Je strijdt al 30 jaar tegen seksueel misbruik. Moet je, zeker nu je parlementslid bent voor Open VLD, geen afstand nemen van een programma als ‘Temptation Island’?

LIEKENS «Juist niet. Via ‘Goedele on Top’ kun je een debat voeren over wat nu wel en niet seksueel grensoverschrijdend gedrag is. Bovendien bij een publiek dat je als politicus niet makkelijk bereikt. In je parlementaire bubbel blijven zitten, zal niet veel maatschappelijke problemen oplossen.»