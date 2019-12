Deze titels verdwijnen en verschijnen binnenkort op Netflix

Over welke nieuwkomers op Netflix zullen je vrienden en collega’s het gegarandeerd hebben, en welke vertrekkers moet je nog snel bekijken? Humo gidst je door de catalogus

Deze series verdwijnen binnenkort:

12/12: ‘The Avengers: Earth’s Mighties Heroes’ (2 seizoenen), ‘Star Wars: The Clone Wars’ (2 seizoenen), ‘Soy Luna’ (1 seizoen), ‘Gravity Falls’ (2 seizoenen), ‘Ultimate Spider-Man’ (2 seizoenen), ‘Lab Rats’ (2 seizoenen), ‘Liv and Maddie’ (2 seizoenen).

(5 seizoenen). 19/12: ‘Sonic Boom’ (1 seizoen).

Deze titels verschijnen binnenkort op Netflix!

'A Family Reunion Christmas' (seizoen 1)

Waar gaat het over: Kerstspecial van komische reeks ‘Family Reunion’. De zussen willen met hun zangtalent een kerstwedstrijd in de kerk winnen.

Doet denken aan: ‘All About The Washingtons’, ‘Sextuplets’, ‘Alexa & Katie’, ‘Mixed-ish’.

Waarom kijken: Fans van de reeks vinden hier meer van hetzelfde. En ook nog-niet-kijkers kunnen meteen volgen. Ideaal om met een half oog te bekijken.

Waarom skippen: Niet voor de meerwaardezoeker.

Te bekijken vanaf 9 december.

'Kung Fu Panda 3'

Waar gaat het over: Het derde deel in de filmreeks over Po, de panda met kungfutalent. Deze keer daagt een nieuwe slechterik op, genaamd Kai. Maar om die te bestrijden heeft Po de hulp van de andere - vaak luie - panda’s nodig.

Doet denken aan: De eerste twee ‘Kung Fu Panda’-films, maar ook aan ‘Madagascar’, ‘Ice Age’ en ‘Despicable Me’.

Waarom kijken: Alleen al de stemmen van Jack Black, Dustin Hoffman, Angelina Jolie, Jackie Chan, Seth Rogen, Lucy Liu, Bryan Cranston, J.K. Simmons en Kate Hudson maken deze film de moeite.

Waarom skippen: De derde film voelt veel kinderachtiger aan dan de eerste twee, wat minder leuk is voor de oudere (mee)kijker.

Te bekijken vanaf 10 december.

'Jack Whitehall: Christmas with my Father'

Waar gaat het over: Comedian Jack Whitehall probeert zijn norse vader in de kerstsfeer te brengen.

Doet denken aan: Jack Whitehall z’n specials zoals ‘At Large’ en ‘Travels with My Father’. Maar hij speelde ook de hoofdrol in de door hem geschreven reeks ‘Bad Education’.

Waarom kijken: Gefilmd in het knappe The Palladium in Londen, waar Jack Whitehall bezoek krijgt van onder andere Andrew Lloyd Webber, sir Tim Rice en Hugh Bonneville.

Waarom skippen: Omdat je kerstboom nog niet staat.

Te bekijken vanaf 12 december.

'6 Underground'

Waar gaat het over: Ryan Reynolds stelt een internationaal team van zes samen met elk een uniek talent. Samen gaan ze de uitdaging aan om de gevaarlijkste criminelen op te sporen.

Doet denken aan: ‘Deadpool’, ‘Point Blank’, ‘The Hitman’s Bodyguard’, ‘Mission: Impossible’.

Waarom kijken: Geproduceerd en geregisseerd door Michael Bay. Dus ja: er zullen veel dingen ontploffen.

Waarom skippen: Van de laatste zeven films van Bay maakten er vijf deel uit van de ‘Transformers’-saga… En goed waren die niet, toch?

Te bekijken vanaf 13 december.

'Don’t F**k With Cats: Hunting an Internet Killer'

Waar gaat het over: Misdaadreeks over de jacht op een kattenmoordenaar. Een lugubere video op internet blijkt nog maar de top van de ijsberg...

Doet denken aan: ‘The Imposter’, ‘Silk Road: Drugs’, ‘Death And The Dark Web’.

Waarom kijken: De drie afleveringen vormen één binge die je niet kan afzetten.

Waarom skippen: Wees gewaarschuwd: dit is géén mockumentary.

Te bekijken vanaf 18 december.

'The Witcher'

Waar gaat het over: Gebaseerd op de populaire fantasyboeken van de Poolse schrijver Andrzej Sapkowski. Monsterjager Geralt of Rivia (gespeeld door Henry Cavill) beseft dat de meeste mensen op ‘The Continent’ slechter zijn dan de monsters die hij bestrijdt. ‘The Witcher’ is ook bekend van de gamereeks.

Doet denken aan: ‘Game Of Thrones’, ‘Marco Polo’, ‘Lord Of The Rings’, ‘The Mandalorian’.

Waarom kijken: Veel recensenten op internet noemen ‘The Witcher’ beter dan ‘Game Of Thrones’...

Waarom skippen: Die vorige grote ‘Game Of Thrones’-uitdager van Netflix, ‘Marco Polo’, was niet meteen een succes.

Te bekijken vanaf 20 december.

'The Two Popes'

Waar gaat het over: Het waargebeurde verhaal van een opmerkelijke machtswissel binnen de Katholieke kerk. Kardinaal Bergoglio (gespeeld door Jonathan Pryce) vraagt toestemming aan paus Benedictus (gespeeld door Anthony Hopkins) om in 2012 met pensioen te mogen gaan. Wat volgt is een enorm boeiende tweestrijd.

Doet denken aan: ‘The Young Pope’, ‘The Theory of Everything’, ‘Darkest Hour’.

Waarom kijken: Geregisseerd door Fernando Meirelles, die een Oscar won voor ‘Cidade de Deus’ (‘City Of Gods’).

Waarom skippen: De film bestaat vooral uit twee mannen die debatteren over (de toekomst van) religie. En dat weet niet iedereen ruim twee uur lang te boeien.

Te bekijken vanaf 20 december.

Verschijnen ook nog de komende weken: