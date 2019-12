Hoe Tanja Dexters slachtoffer werd van de nieuwe mediawereld

Tanja Dexters, 42 inmiddels, heeft zich volgens haar ex-vriend laten opnemen voor psychologische hulp. Tot die beslissing kwam ze nadat ze vorig weekend ’s nachts tegen een stilstaande oplegger reed. Het was niet het eerste dubieuze ongeval waarbij ze dit jaar betrokken was, en het is vooral het zoveelste incident voor Dexters in een, aldus de gespecialiseerde pers, moeilijk jaar.