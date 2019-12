Piet De Praitere ('De twaalf' en 'Bevergem'): 'Ik geloof nogal in de positieve kracht van negatief denken'

Tussen al die bedrijven door gaat het ook over acteren. De Praitere is momenteel te zien in de Eén-reeks ‘De twaalf’, waar hij in de huid van jurylid Noel kruipt, een rockfotograaf met financiële problemen. Op dezelfde zender lopen ondertussen ook herhalingen van ‘Bevergem’, de reeks waarin De Praitere schittert als Claude Delvoye, de sjoemelende OCMW-voorzitter van het fictieve West-Vlaamse dorp.

Piet De Praitere «Ik vind het vreemd wanneer mensen het nu plots over mijn doorbraak als acteur hebben. Maar ik begrijp het wel. Mensen hebben me vijfentwintig jaar als stand-upcomedian op het podium zien staan. En nu ontdekken ze plots dat ik blijkbaar ook kan acteren. Terwijl dat altijd al mijn eerste liefde is geweest.»

Alleen was het niet zo vanzelfsprekend om die liefde ook te consumeren.