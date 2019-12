Kijk hier naar het aangrijpende 'Terug naar Rwanda', winnaar van de Ha! van Humo

Maandag won 'Terug naar Rwanda' met een kleine voorsprong op 'Studio Tarara' de Ha! van Humo, onze jaarlijkse prijs voor het beste televisieprogramma van het jaar. Nog niet gezien? Zonde, maar Humo biedt u een herkansing. Onderaan deze pagina kan u namelijk alle afleveringen exclusief herbekijken.

In de vijfdelige reeks van productiehuis De chinezen keerden overlevers van de Rwandese genocide terug naar de ‘plaats van ontgoocheling’. Ze werden er geconfronteerd met hun herinneringen, maar ook met de overkant: ze gingen in gesprek met de moordenaars van hun familie, of met de Belgische blauwhelmen die hen onverhoeds in de steek gelaten hadden, of – in het geval van de nabestaanden van de tien gesneuvelde Belgische soldaten – met de toenmalige bevelhebber. Het resultaat: pijn en pracht.

Uit het juryverslag:

'Er bereiken ons onheilsberichten over de journalistiek: dat prachtige pak zou in deze tijd vooral gedragen worden door lui die alles weten van content optimization en cost per view, en niets van kwetsbare verhalen en hoe die te vertellen. Maar zolang er makers zijn die in ‘Terug naar Rwanda’ volharden, zolang er – merci, De chinezen – een productiehuis is dat zo’n programma liefdevol beademt, en zolang er – dank je wel, Canvas – een zender is die het omarmt, hebben de pafferige marketeers niet gewonnen.'

Aflevering 1: Régine confronteert de moordenaars van haar familie

Aflevering 2: In 1994 werden 10 Blauwhelmen vermoord

Aflevering 3: Twee paracommando's keren terug naar Don Bosco

Aflevering 4: Imana bezoekt voor het eerst haar biologische vader

Aflevering 5: Amanda ontmoet de Hutu-jongen die haar heeft gered