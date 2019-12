Lieven Scheire is de slimste mens ter wereld: 'Als ik dans, verwelken de bloemen'

HUMO Proficiat! Niet slecht voor iemand die, zoals recent DNA-onderzoek uitwees, 2,5 procent neanderthaler is.

Lieven Scheire (lacht) «Dank u. Misschien ben ik wel de eerste van ons ras die dit spelletje wint! Alhoewel: ik vermoed dat Peter Van de Veire toch ook gemakkelijk aan 20 procent zit.»

HUMO ‘De mensen vergissen zich in mij,’ zei je. Maar die beloofde gaten in je kennis bleken toch veeleer schattige deukjes te zijn.

Scheire «Toch is het zo! Wanneer de uitzendingen liepen, heb ik natuurlijk gezellig thuis meegespeeld. En echt waar: er zijn afleveringen gepasseerd waar ik werkelijk niets van wist. Ik heb dus ook chance gehad.

»Ik merkte wel dat er mensen waren die mij als hun favoriet hadden staan, maar dat was tien jaar geleden ook zo, en dat bleek toch tegen te slaan. Op tien jaar tijd doe je kennelijk wel wat algemene kennis op.»

HUMO Heb jij je voor de finaleweken extra voorbereid door pakweg je abonnement op Dag Allemaal te vernieuwen?

Scheire «Nee, al blijven lifestyle, gossip en showbizz wel mijn zwakke plekken. Daar is geen beginnen aan (lacht). Er waren gelukkig andere onderwerpen die ik had opgemerkt doorheen het seizoen die wel héél vaak aan bod kwamen, met name buurlanden, Oscar-winnende films en de Griekse mythologie - ik heb Hercules, Oedipus, het Paard van Troje, de ‘Odyssee’, Tantalus én Sisyphus gezien. Dat was wel zo handig.»

HUMO In Humo zei je: ‘Het is sociaal perfect aanvaardbaar niet te weten wat een cosinus is, maar als je een dt-fout schrijft, vindt iedereen je een uil.’ Stoort dat?

Scheire «Eigenlijk niet. Ik wist in de laatste finalevraag niet dat de familienaam van Dante Alighieri was. Daar zullen ze bij de humane wetenschappen, waar dat basiskennis is, wel eens mee gelachen hebben. Maar het omgekeerde is ook waar: van zodra je iets hebt van exacte wetenschappelijke kennis, krijg je al meteen het aura van bolleboos.»

HUMO Over bollebozen gesproken: hoe hoog is jouw IQ nu precies? Erik Van Looy wilde dat weten, maar jij danste sierlijk om de vraag heen.

Scheire «Euh, hoger dan 132, laat ons het daarop houden. Dat is, denk ik, de officiële grens van hoogbegaafdheid.»

HUMO Véél hoger?

Scheire «Tja, wat is véél hoger? (lachje)»

HUMO Hecht je daar veel belang aan?

Scheire «Ik vind een hoog IQ iets leuks om te hebben. Daar kan je nu eenmaal toffe dingen mee doen, zoals exacte wetenschappen, wiskunde, puzzeltjes en spelletjes. Maar mensen verwachten van een hoog IQ wel méér dan wat het maar is: het heeft een bepaald belang, maar dat is nu ook weer niet zo groot.

»Stel dat ik als bedrijfsleider een programmeur of een fysicus moet aannemen, dan is dat IQ-cijfer doorslaggevend, omdat dat rechtstreeks te maken heeft met de skills in kwestie. Zoek ik daarentegen iemand met sociale vaardigheden, discipline, emotionele intelligentie... Een hoog IQ helpt je eigenlijk maar weinig in het leven, hoor: selecteer er vooral je vrienden niet op.(lacht)

»Een IQ-test is ook niet dé allesomvattende test. Je moet vooral reeksjes kunnen aanvullen, logisch denken. Dan krijg je drie tekeningetjes en moet je raden hoe het vierde eruitziet. Je moet pakweg zien dat de driehoek telkens omgedraaid wordt, en de vierkant een kwartje draait. Het zijn allemaal ‘als-dan’-redeneringen.»

HUMO Zelf poneerde je nog een interessante ‘als-dan’-redenering in de finale: ‘Als één van ons tweeën wint, dan zingen we samen het ‘Stabat mater’.’ Dat ging dan over de gevierde sopraan Astrid Stockman. Is dat ervan gekomen?

Scheire «Ja!»

HUMO Wie klonk het best?

Scheire «Astrid natuurlijk! Het was in een kerk, maar ik heb toch meteen om een microfoon gevraagd, want een professionele sopraan, daar komt een ongetraind tenortje als ik niet bij in de buurt. Zij heeft zich ingehouden, en zo is het nog net gelukt: fantastisch, want het ‘Stabat mater’ stond al lang op mijn bucketlist. Je kan het filmpje nú online bekijken.»

HUMO Ik hoop dat er nadien nog een iets wildere party volgde?

Scheire «Uiteraard: het eindfeestje van ‘De slimste mens’ is legendarisch. Alle kandidaten komen terug, heel de ploeg die maandenlang keihard gewerkt heeft, laat zich gaan... Er was toffe muziek, veel beweging en lekkere drankjes. Verder geen commentaar.»

HUMO Zal deze oorkonde een grote invloed hebben op je carrière? Je bent nu éíndelijk een gediplomeerd wetenschapper.

Scheire (lacht) «Ik hoop vooral dat mensen als Astrid, Lotte Vanwezemael, Chrostin en Flor Decleir zich in de kijker gewerkt hebben, en dat we hen vaak zullen terugzien.

»Voor mij ligt het tweede seizoen van ‘Team Scheire’ in het verschiet - dat is verplaatst van januari naar september - maar verder is er nog niets gepland.»

HUMO Dankzij ‘De slimste mens’ heb je nu gequizd én gezongen. Volgende etappe: ‘Dancing with the Stars’?

Scheire (lacht) «Heláás: als ik dans, verwelken de bloemen.»