Deze titels verdwijnen en verschijnen binnenkort op Netflix

De feestdagen: het ideale moment om uw hele Netflix-watchlist te bingewatchen. Makkelijker gezegd dan gedaan, want de catalogus groeit de komende weken opnieuw met tal van titels. Daarnaast nemen we ook afscheid van enkele series, onder meer van alle seizoenen van ‘Under The Dome’, ‘Weeds’ en ‘Grimm’.

Deze series verdwijnen binnenkort:

21/12: ‘Lo and Behold, Reveries of the Connected World’.

28/12: ‘The Real Football Factories’ (1 seizoen).

30/12: ‘Miss Fisher’s Murder Mysteries’ (3 seizoenen).

31/12: ‘Figaro Pho’ (1 seizoen), ‘Beyblade – Metal Fusion’ (1 seizoen), ‘Under The Dome’ (3 seizoenen), ‘Red vs. Blue’ (1 seizoen), ‘Odd Squad’ (2 seizoenen), ‘Weeds’ (8 seizoenen), ‘The Backyardigans’ (2 seizoenen).

5/1: ‘Grimm’ (6 seizoenen).

Deze titels verschijnen binnenkort op Netflix:

Assassin’s Creed

Waar gaat het over: Via genetische technologie kan Callum Lynch in de huid van zijn voorvader kruipen, de geheime assassin Aguilar de Nerha in het Spanje van de 15de eeuw. Wat volgt is een spectaculair avontuur vol inzendingen voor het YouTube-kanaal ‘Parkour: rooftop freerunning’.

Doet denken aan: ‘The Legend of Tarzan’, ‘The Great Wall’, ‘Prince of Persia: The Sands of Time’.

Waarom kijken: De straffe cast van Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Charlotte Rampling en Michael K. Williams is om stil van te worden.

Waarom skippen: Films gebaseerd op een game hebben niet meteen een traditie van goed te zijn. En deze is geen uitzondering.

Te bekijken vanaf 21 december.

Lost in Space (seizoen 2)

Waar gaat het over: De familie Robinson was geselecteerd om naar een nieuw sterrenstelsel te reizen en een nederzetting te starten. In seizoen 1 ging er iets mis en kwamen ze op een verkeerde planeet terecht. In seizoen 2 groeit het besef dat dit het eindpunt is van hun reis.

Doet denken aan: ‘His Dark Materials’, ‘The Dark Crystal: Age of Resistance’, ‘Prometheus’, ‘Stargate SG-1’.

Waarom kijken: Kerstavond. Wat heb je anders te doen dan kijken naar robots en raketten?

Waarom skippen: Eerlijk: de gelijknamige reeks uit de jaren zestig is véél beter.

Te bekijken vanaf 24 december.

You (seizoen 2)

Waar gaat het over: Joe bezit een boekwinkel in New York, maar bezit ook gevoelens voor Guinevere. Om haar te verleiden, gebruik (misbruikt?) hij het internet. Het tweede seizoen brengt Joe naar Los Angeles.

Doet denken aan: ‘13 Reasons Why’, ‘Pretty Little Liars’, ‘Elite’, ‘Russian Doll’.

Waarom kijken: Penn Badgle was hiervoor bekend als Dan ‘Lonely Boy’ Humphrey uit ‘Gossip Girl’, maar zet hier een nieuwe carrièrerol neer.

Waarom skippen: Niet bezig met sociale media? Dan gaat een groot deel van het verhaal aan jou voorbij gaan.

Te bekijken vanaf 26 december.

Alexa & Katie (seizoen 3)

Waar gaat het over: Alexa (Paris Berelc) en Katie (Isabel May) starten als goede vriendinnen hun leven op de middelbare school. Geen makkelijke stap, want Alexa strijdt tegelijk tegen kanker. Na twee seizoenen is zij verlost van de vreselijke ziekte en wil ze haar droom waarmaken: een acteeropleiding in Londen volgen.

Doet denken aan: ‘One Day at a Time’, ‘Everything Sucks!’, ‘Degrassi: Next Class’, ‘Insatiable’.

Waarom kijken: Na de eerste twee pijnlijke seizoenen is het fijn om de vriendinnen kankervrij te zien.

Waarom skippen: Nog eens 16 afleveringen over een verhaal dat wat verteld aanvoelt?

Te bekijken vanaf 30 december.

Messiah (seizoen 1)

Waar gaat het over: In het Midden-Oosten claimt een man dat hij de verrijzenis van Jesus is. Een boodschap die snel veel volgers oplevert – maar ook veel internationale aandacht, onder andere van de CIA…

Doet denken aan: ‘Homeland’, ‘24’, ‘Quantico’, ‘Designated Survivor’.

Waarom kijken: De charismatische en mysterieuze messias blijft boeien terwijl dé vraag door je hoofd speelt: is het echt of niet?

Waarom skippen: Het hele verhaal wordt vooral door een Amerikaanse (spektakel)bril bekeken – en da’s soms jammer voor de enorm intrigerende insteek.

Te bekijken vanaf 1 januari.

Seks, Explained (seizoen 1)

Waar gaat het over: Een docureeks die eindelijk al je vragen beantwoordt – moest je er sinds de uitvindingen van het internet nog hebben.

Doet denken aan: Alles met Goedele Liekens.

Waarom kijken: Fan van Janelle Monáe? Zij speelt mee. Nee, niet op die manier.

Waarom skippen: Omdat je eraan begon denkende dat het ‘Sex Education’ seizoen 2 is.

Te bekijken vanaf 2 januari.

Dracula

Waar gaat het over: Het verhaal van de bloedslurpende graaf uit Transylvanië, verteld in drie blokken van negentig minuten. De reeks is een samenwerking tussen Netflix en BBC.

Doet denken aan: ‘Elementary’, ‘Peaky Blinders’, ‘Luther’.

Waarom kijken: Van de makers van het – terecht – erg populaire ‘Sherlock’ en ‘Doctor Who’.

Waarom skippen: Omdat ze… vanaf 1 januari al te zien in op BBC en je niet wil wachten?

Te bekijken vanaf 4 januari.

Verschijnen ook nog de komende weken: