Lars Mikkelsen over 'The Witcher': 'Eén lek kan alles verpesten'

Netflix probeert de leegte die ‘Game of Thrones’ heeft achtergelaten, op te vullen met hun eigen prestigieuze fantasyreeks tjokvol zwaardgevechten, seks en magie. In ‘The Witcher’ doolt de hekser Geralt van Rivia ( Henry Cavill ) door het Continent op zoek naar monsters om te doden. Hij heeft het niet voor politieke intriges, maar heerschappen zoals de magiër Stregobor, vertolkt door de Deense acteur Lars Mikkelsen , gebruiken hem voor hun eigen doeleinden.

Nu te zien op Netflix

HUMO We zagen je al als een crimineel genie in ‘Sherlock’, een volbloed politicus in ‘The Killing’ en de Russische president in ‘House of Cards’. Hoe was het om in de huid van een magiër te kruipen?

Lars Mikkelsen «Geweldig. Fantasy ligt me. Ik hou van elfen, monsters en ‘The Lord of the Rings’. En de mogelijkheden in het universum van ‘The Witcher’ zijn eindeloos. Door de magie muteren mensen in bijzondere wezens. De diverse personages variëren qua karakter van goedhartig tot bloeddorstig. De immer stuurse hekser Geralt gaat morele kwesties het liefst uit de weg, maar zelfs hij moet de hele tijd een kamp kiezen.»

HUMO Hoe zou je Stregobor omschrijven?

Mikkelsen «Je kunt niet zeggen dat hij kwaadaardig is, al komt hij soms wel zo over. Hij gelooft bijvoorbeeld in de Vloek van de Zwarte Zon: meisjes die tijdens de zonsverduistering geboren worden, zouden de krachten en de wil hebben om het Continent te vernietigen. Stregobor jaagt op hen en voert daarna een autopsie uit. Dat klinkt wreed, maar hij gelooft dat hij het goede doet. In het universum van ‘The Witcher’ is die vloek ook niet zo onrealistisch: er lopen genoeg meisjes en jongens met verborgen krachten rond. Stregobor begaat, in zijn woorden, het mindere kwaad. Dat is een excuus om niet dieper te hoeven nadenken over de gruwelijke gevolgen van zijn daden.»

HUMO Heb je de boeken van Andrzej Sapkowski gelezen, waarop de reeks is gebaseerd?

Mikkelsen «Nee. De scriptschrijvers hebben zich erdoor laten inspireren, maar ze zijn niet voor een letterlijke verfilming gegaan. Stregobor is ook maar een personage in één van de kortverhalen. Maar de scenaristen vonden hem zo boeiend, dat ze hem een grotere rol hebben toebedeeld.»

HUMO Je weet niet hoe het met hem zal aflopen?

Mikkelsen «Ik weet niets, mijn vriend. Ik krijg alleen het script van de scènes waarin ik speel. Eén lek kan alles verpesten.»

HUMO Geralt van Rivia pakt in het eerste seizoen een resem monsters aan. Welk jaagt jou de stuipen op het lijf?

Mikkelsen «De Striga, een vrouw die door een vloek in een meedogenloos monster is veranderd. Ze heeft iets van een vampier en een weerwolf: ik zou haar niet graag in een donker steegje tegenkomen (lacht).»

HUMO ‘The Witcher’ wordt nu al de nieuwe ‘Game of Thrones’ genoemd. Terecht?

Mikkelsen «Het zijn allebei fantasyreeksen, maar ‘Game of Thrones’ focust op families, stambomen en koningen. ‘The Witcher’ draait rond individuen, waardoor het persoonlijker wordt. Een pluspunt, vind ik zelf.»