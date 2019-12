Zoekende zielen zijn de meest interessante. Joke Devynck is een intense persoonlijkheid die veel leest, in zichzelf graaft en anderen uitdaagt. Als ze praat, ligt haar hart in haar druk gesticulerende handen. Ze zoekt naar woorden, begint zinnen en breekt die weer af ('Sorry, ik ben bullshit aan het verkopen').

Ze hooit in haar geblondeerde haren die aan het einde van dit gesprek een warrige hanenkam zijn geworden. De enige constanten zijn haar kamerbrede glimlach, haar helblauwe irissen die dankbaar oplichten in de zachtjes naar binnen glijdende najaarszon, en haar eerlijke streven om zich zo goed mogelijk uit te drukken. Te beginnen met haar rol in ‘All of Us’, een film over sterfelijkheid die, zonder overdadig veel stroop, flink aan de ribbenkast blijft plakken.

Regisseur Willem Wallyn noemt het zijn 'persoonlijke en ironische reflectie op sterfelijkheid'.