U kent Gorissen mogelijk van theaterstukken bij de Blauwe Maandag Cie, of van zijn bijzondere en felbejubelde soloreeks Kermis in de hel, precies tien jaar geleden in de Antwerpse Monty. Hij kwam u misschien bekend voor door (gast)rollen in De hel van Tanger, Code 37 of Dossier K.

Maar dit jaar maakte hij ons ongemakkelijk als Arnold, de eenzame weduwnaar die in de fantastische reeks De twaalf moet oordelen over het lot van Frie Palmers. Een eenzame man die met quiche contact probeert te leggen, en verbitterd dichtklapt als dat niet lukt. Het isolement en verdriet van Arnold is Gorissen, die zelf een verleden kent van alcoholisme en dakloosheid, niet vreemd. Hij lijkt wat op zijn personage, geeft hij toe. “Maar dat besef je pas achteraf.”

We tuffen een eindje door Poperinge. Gorissen – gek en geniaal, zo omschreef Callboys-acteur Rik Verheye hem ooit – is nerveus maar welgezind. Hij neemt ons mee naar In ‘t Schuttershof, een volks café dat wordt uitgebaat door twee hoogbejaarde zussen die zich niet gehinderd voelen door ons gesprek om ons folders over de Westhoek toe te stoppen, en Gorissen uit te leggen hoe hij zijn Pineau des Charentes moet drinken (“lang op de tong laten liggen, je zwelgt het in”). Hier zit hij goed, zegt hij, hier is het rustig.