“Toen ze een jaar of twee oud was, was een van onze dochters op een gegeven moment heel hard aan het huilen. Ik vroeg: schatje, wat is er aan de hand? Waarop zij zei: ‘Zeg, laat mij eens gerust, ik ben een baby’tje aan het spelen.’”

Dat acteertalent in de genen zou zitten, daaraan heeft actrice An Miller (45) nooit veel waarde gehecht. Maar nu ze met haar dochters Leonce (14) en Louisa (15) op scène staat in Familie, de nieuwe voorstelling van Milo Rau, begint ze daar toch enigszins aan te twijfelen. “Aan de kinderen van twee acteurs wordt altijd gevraagd: en, ga jij later ook acteren? Zit het acteren ook jou in het bloed? Aan de kinderen van iemand die in de Delhaize werkt, vragen mensen dat niet. Dus natuurlijk denken ze daar dan over na: zit dat echt in mijn genen, of niet? Ik heb daar nooit in geloofd, maar kijk...”

Erg vergezocht is het niet. Millers echtgenoot en de vader van haar kinderen is acteur Filip Peeters (57). Met z’n vieren geven ze in Familie gestalte aan de familie Demeester, een doorsneegezin uit Calais dat zich op een avond in 2007 verhing in de veranda. Vader, moeder, twee kinderen. “Zonder aantoonbare reden”, vertelt Peeters erbij. “Ze lieten enkel een briefje achter: ‘We hebben het verkloot.’” Miller citeert: “‘On a trop déconné. Pardon.’ En een paar aanwijzingen over hoe de honden moesten worden opgevangen.”