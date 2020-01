De palliatieve afdeling van de kliniek in Lier waar ik Rik Pareit op een prachtige najaarse septemberdag ga interviewen, is moeilijk te vinden, zeker voor een mens als ik, gezegend met het oriëntatievermogen van een ringworm. Maar misschien is dat ook wel de bedoeling: plekken waar het leven eindigt, moeten misschien niet makkelijk te vinden zijn.