Deze titels verdwijnen en verschijnen binnenkort op Netflix

De feestdagen: het ideale moment om uw hele Netflix-watchlist te bingewatchen. Makkelijker gezegd dan gedaan, want de catalogus groeit de komende weken opnieuw met tal van titels. Daarnaast nemen we ook afscheid van enkele series, onder meer van alle seizoenen van ‘Under The Dome’, ‘Weeds’ en ‘Grimm’.

Deze series verdwijnen binnenkort:

4/1: ‘Back and Forth’, ‘All Saints’.

5/1: ‘Grimm’ (6 seizoenen), ‘Growing Up Coy’, ‘House of Z’

6/1: ‘Miss Sharon Jones!’, ‘Thor: Ragnarok’

8/1: ‘Alien Contact: Outer Space’

17/1: ‘Strondland (1 seizoen)

Deze titels verschijnen binnenkort op Netflix:

Dracula (seizoen 1)

Waar gaat het over: De bekendste vampier ter wereld, graaf Vlad Dracula uit Transsylvanië, trekt naar het Londen van 1897. De gelijknamige roman van Bram Stoker werd al meermaals verfilmd, maar in 2020 mag ‘Vlad de Spietser’ ook een driedelige serie aan z’n cv toevoegen.

Doet denken aan: Van de hand van Mark Gatiss en Steven Moffat, die voor de BBC het enorm succesvolle ‘Sherlock’ maakten.

Waarom kijken: Dracula blijft een intrigerend personage dat perfect past binnen de mix van horror en humor van de serie.

Waarom skippen: De eerste aflevering is heel trouw aan het bronmateriaal, maar daarna gaat het héél snel bergaf.

Te bekijken vanaf 4 januari.

The Last Kingdom (seizoen 3)

Waar gaat het over: Historische reeks gebaseerd op de boeken ‘The Saxon Stories’ van Bernard Cornwell. De hoofdrol is voor Deense Vikingen voor wie Engeland plunderen en vernielen bovenaan hun to-dolijst staat.

Doet denken aan: ‘Vikings’, ‘Black Sails’, ‘Marco Polo’.

Waarom kijken: Een must voor fans van knappe beelden en bloederige actie.

Waarom skippen: Na twee seizoenen zette de BBC een punt achter de reeks, maar Netflix bestelde toch een derde en vierde seizoen. Het eerste deel van die zin belooft niet veel goeds?

Te bekijken vanaf 9 januari.

Giri/Haji (seizoen 1)

Waar gaat het over: ‘Gira/Haji’ is Japans voor ‘Plicht en schande’. De reeks gaat over twee broers van wie de ene een agent in Tokio is en de andere lid van de criminele Yakuza.

Doet denken aan: ‘Guilt’, ‘The Capture’, ‘A Confession’.

Waarom kijken: Van de makers van ‘Chernobyl’. Bovendien beloont Rotten Tomatoes de serie momenteel met 100%.

Waarom skippen: Veel moraal is niet aanwezig in de reeks, dus niet iedereen vindt een karakter van wie hij of zij fan is.

Te bekijken vanaf 10 januari.

Until Dawn (seizoen 1)

Waar gaat het over: Realityshow waarin een stel Franse comedians samen overnacht op een griezelige locatie en allerlei opdrachten moet uitvoeren.

Doet denken aan: ‘Expeditie Robinson’, ‘Survivor’, ‘The Amazing Race’, ‘Peking Express’.

Waarom kijken: Een mooi vertrekpunt om enkele nieuwe comedians te leren kennen.

Waarom skippen: Het voelt allemaal heel uitgeschreven aan.

Te bekijken vanaf 10 januari.

Grace and Frankie (seizoen 6)

Waar gaat het over: In het eerste seizoen laten de echtgenoten van Grace en Frankie weten dat ze een koppel vormen en een scheiding willen. Daardoor worden de dames gedwongen om overeen te komen. Ondertussen zijn ze goede vriendinnen, maar dreigt een nieuwe man roet in het eten te gooien.

Doet denken aan: ‘Dead to Me’, ‘Unbreakable Kimmy Schmidt’, ‘The Kominsky Method’.

Waarom kijken: De cast van Jane Fonda, Lily Tomlin, Sam Waterston en Martin Sheen blijft fenomenaal om naar te kijken.

Waarom skippen: Het zevende – en laatste – seizoen is besteld, dus je zegt ja tegen nog eens 26 episodes. In totaal telt ‘Grace And Frankie’ uiteindelijk 94 episodes, het meeste van eender welke Netflix Original. Dat zijn veel uren.

Te bekijken vanaf 15 januari.

Ares (seizoen 1)

Waar gaat het over: Achtdelige psychologische horrorserie over Nederlandse studenten die in Amsterdam een demonisch portaal openen.

Doet denken aan: ‘Ragnarok’, ‘Dark’, ‘The OA’, ‘Black Mirror’.

Waarom kijken: De eerste volledig Nederlandse Netflix Original, dus dat moeten we steunen!

Waarom skippen: Belgen kijken zelden naar Nederlandse series, dus waarom zouden we het nu plots wel doen?

Te bekijken vanaf 17 januari.

Sex Education (seizoen 2)

Waar gaat het over: Een jongen zonder sekservaring start op school een underground praktijk voor seksadvies, geïnspireerd door zijn moeder die echt sekstherapeut is.

Doet denken aan: ‘Elite’, ‘Chilling Adventures of Sabrina’, ‘The Good Place’, ‘Riverdale’.

Waarom kijken: Het eerste seizoen was een fris en genietbaar coming-of-age-verhaal met fijne karakters en veel humor. Waarom zou je daar niet meer van willen?

Waarom skippen: Een serie over tieners en seks is niet voor elke doelgroep weggelegd.

Te bekijken vanaf 17 januari.

Verschijnen ook nog de komende weken: