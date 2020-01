Aart Staartjes ('Sesamstraat') overleden (1938-2020)

De Nederlandse acteur en tv-maker Aart Staartjes is overleden na een verkeersongeluk met zijn brommobiel. De 81-jarige Sesamstraat-acteur was vrijdag met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, waar hij vandaag overleden is. Dat heeft zijn zoon laten weten.

Het ongeluk gebeurde vrijdag in Leeuwarden, in het noorden van Nederland. Staartjes botste met zijn brommobiel met een auto. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, ook de traumahelikopter

werd ingeschakeld. De politie heeft een onderzoek geopend naar de toedracht van het ongeluk. Met de kinder- en jeugdprogramma’s waaraan Staartjes meedeed, zijn generaties opgegroeid. Veel mensen kennen hem als de nukkige Meneer Aart uit Sesamstraat. Daarnaast stond hij aan de wieg van andere programma’s zoals 'De Film van Ome Willem' (met Edwin Rutten in de hoofdrol), 'Het Klokhuis' en 'De Stratemakeropzeeshow'. Ook speelde hij in enkele speelfilms en speelde hij de rol van circusdirecteur in de dramareeks 'Circus Waltz'.

In het Nederlandse televisieprogramma 'Sterren op het doek' vertelde hij onlangs: “Ik voel dat ik in het laatste bedrijf zit. Als je 81 bent zoals ik, dan is de kans dat je 91 wordt bijzonder klein. Maar ik ben niet bang voor de dood, al weet ik niet wat ik moet verwachten. Het is niet erg als het afgelopen is.”

(Bron: De Morgen/het Parool)