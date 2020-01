Deze titels verdwijnen en verschijnen binnenkort op Netflix

Slecht nieuws: Netflix verhoogt de prijzen. Het ‘standaard’-abonnement (twee schermen tegelijk) zal voortaan 11,99 in plaats van 10,99 euro per maand kosten. De prijs voor de ‘premium’-formule (vier schermen tegelijk) gaat dan weer van 13,99 euro naar 15,99 euro per maand. Enkel de goedkoopste formule (1 scherm tegelijk en SD-beeldkwaliteit) blijft 7,99 euro. Maar er is ook goed nieuws, want de streamingdienst voegt best wat nieuwe titels toe.

Deze titels verdwijnen van Netflix:

18/1: ‘The Iceman’.

20/1: ‘Blair Witch’ .

. 27/1: ‘Juana Ines’ (1 seizoen).

(1 seizoen). 31/1: ‘The Furchester Hotel’ (2 seizoenen) en ‘Pioneers of African-American Cinema’ (1 seizoen).

En deze titels komen erbij:

'Pandemic: How to Prevent an Outbreak'

Waar gaat het over: Hoe bestrijd je een dodelijk virus? En wie zijn de dapperen die wereldwijd naar broeihaarden van gevaarlijke ziektes trekken? Je komt het te weten in deze straffe docureeks.

Doet denken aan: ‘And the Band Played On’, ‘Hero With a Thousand Faces’, ‘Between Life or Death’.

Waarom kijken: Je kleinzerige partner zal nooit meer doen alsof de wereld vergaat bij een nieuwe verkoudheid.

Waarom skippen: Je aandacht voor hygiëne neemt exponentieel toe.

Te bekijken vanaf 22 januari.

'The Ghost Bride' (seizoen 1)

Waar gaat het over: Het meisje Mayen kan haar familie uit de armoede halen door in te gaan op het mysterieuze voorstel van een ‘Ghost Wedding’… De reeks is gebaseerd op een bestaande traditie.

Doet denken aan: 'Sukob', 'The Healing', ‘Hide & Seek’.

Waarom kijken: Omdat je een enorme fan bent van bovennatuurlijke horror uit de Filippijnen.

Waarom skippen: Omdat je verloofd bent.

Te bekijken vanaf 23 januari.

'October Faction (seizoen 1)'

Waar gaat het over: Monsterjagers Fred en Deloris verlaten de grote stad en settelen zich met hun kinderen in een klein dorpje. Maar dat loopt anders dan gepland.

Doet denken aan: ‘Ares’, ‘Before Time’, ‘V Wars’, ‘Jupiter’s Legacy’.

Waarom kijken: De afleveringen hebben titels als ‘No Country for Old Vamps’ en ‘Soirees of Future Past’. Wie wil dát nu niet zien?

Waarom skippen: De reeks werd aangekondigd als trio samen met ‘The I-Land’ en ‘Warrior Nun’. Die laatste moet nog verschijnen, maar die eerste is alvast een draak van een serie.

Te bekijken vanaf 23 januari.

'Chilling Adventures of Sabrina' (seizoen 2 deel 1)

Waar gaat het over: Sabrina is half heks en half puber. En dat is niet altijd makkelijk te combineren.

Doet denken aan: ‘The Umbrella Academy’, ‘The Order’, ‘Legacies’, ‘Riverdale’.

Waarom kijken: Het eerste seizoen is heel populair, zowel bij de grote massa als bij critici.

Waarom skippen: De opzet en de sfeer van de reeks is geweldig – maar het gaat allemaal soms wat tráááág…

Te bekijken vanaf 24 januari.

'The Stranger' (seizoen 1)

Waar gaat het over: Adam krijgt plots van een vreemdeling een mysterieus geheim te horen dat een enorme impact heeft op de rest van z’n leven.

Doet denken aan: ‘The Woods’, ‘My Zoe’, ‘The Gift’, ‘The Box’, ‘Chambers’.

Waarom kijken: Naar een boek van bekroond schrijver Harlan Coben. De reeks zelf werd geschreven door Danny Brocklehurst, die hiervoor al bekroond werd met Emmy’s en BAFTA’s voor ze werk aan de series 'Shameless' en 'Come Home'.

Waarom skippen: Het is een Britse reeks. Fans van het flashy en snelle Hollywood moeten misschien even wennen.

Te bekijken vanaf 30 januari.

'BoJack Horseman' (seizoen 6 deel B)

Waar gaat het over: Het laatste seizoen van de satirische animatiereeks over het populairste paard ter wereld (sorry, Amika).

Doet denken aan: ‘Rick and Morty’, ‘South Park’, ‘Disenchantment’.

Waarom kijken: De liefhebbers van ‘BoJack Horseman’ krijgen veel meer van hetzelfde.

Waarom skippen: De showrunners wilden nog verderdoen, maar Netflix besloot te stoppen na zes seizoenen. Wat betekent dat voor het einde?

Te bekijken vanaf 31 januari.

'Uncut Gems'

Waar gaat het over: Misdaadkomedie van de stilaan legendarische broers Benny en Josh Safdie (‘Good Time’ is één van dé hidden gems van 2017). Een juwelier uit New York probeert via een gewaagde gok de zaak van z’n leven te doen.

Doet denken aan: ‘Shimmer Lake’, ‘Goodfellas’, ‘The Killing of a Chinese Bookie’, ‘A Most Violent Year’.

Waarom kijken: Adam Sandler in een serieuze rol. Critici spreken van z’n beste werk ooit en noemen z’n niet-nominatie voor een Oscar een schande.

Waarom skippen: De film ligt niet in lijn met Sandlers andere werk. Ook fans van hapklaar popcornentertainment gaan op hun honger blijven zitten.

Te bekijken vanaf 31 januari.

Verschijnen ook nog de komende weken: