Nieuwe advocate Harvey Weinstein: 'Als je geen slachtoffer wilt zijn, ga je niet naar een hotelkamer'

In de rechtszaal wordt nog stevig onderhandeld over de samenstelling van de twaalfkoppige jury die gaat oordelen over de Amerikaanse filmmagnaat Harvey Weinstein (67). Ondertussen timmert zijn Donna Rotunno (44) aan haar eigen carrière. De uit Chicago afkomstige topadvocaat heeft zich gespecialiseerd in het verdedigen van vooral bekende mannen - onder wie een modeontwerper en sportsterren - die zijn beschuldigd van aanranding en verkrachting.

Rotunno deed een veertigtal van dat soort zaken en verloor er maar één. Zes maanden geleden werd ze gevraagd Weinsteins verdediging te leiden. Daarmee vormde ze alweer het derde juridische team. Het laatste haakte af omdat er volgens de advocaten, schreven ze aan de rechter, met deze cliënt niet te werken viel.

Kruisverhoor

Weinstein heeft voor het eerst gekozen voor een vrouwelijke advocaat. En dat is verstandig, vindt Rotunno zelf, omdat een vrouw degenen die haar cliënt beschuldigen van seksueel wangedrag en verkrachting met meer 'gif' aan de tand kunnen voelen dan een man.

Rotunno «Ik kom in een kruisverhoor met veel meer weg dan een man. Die mag dan een prima advocaat zijn, maar als hij er net zo hard ingaat als ik, lijkt hij een pestkop. Mijn aanpak slikken ze en die is effectief.»