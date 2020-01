(Verschenen in Humo 3430 op 30 mei 2006)

Moeten wij Terry Jones hier echt nog aan u gaan voorstellen, of weet to zelf ook wel dot de man het meest onderschatte lid was van de onmogelijk te overschatten comedybende Monty Python, dat hij sindsdien iets bescheidener successen genoot met het schrijven van wonderlijke kinderboeken als 'Erik the Vikingen 'Dr. Fegg's Encydopedia of All World Knowledge', en dat hij de laatste jaren aan een zinloos bestaan in een bejaardentehuis wist te ontsnappen door op onnavolgbare wijze de presentatie te verzorgen van geschiedenisprogramma's met een twist als 'The Crusades, 'Medieval Lives' en 'Terry Jones' Barborians'? Wij golden voor het gemak maar op het laatste, en besloten zonder verdere plichtplegingen onze openingsvraag tevoorschijn te toveren.

HUMO Beste meneer Jones, hebt u enig idee hoe hot u de laatste tijd bent op de Vlaamse televisie?