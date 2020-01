'De effectiviteit in het directiecomité is zoek', concludeert Paul Lembrechts op de eerste pagina's van het dossier. De oorzaak? 'Een manifeste vertrouwensbreuk tussen de vijf leden van het directiecomité en Peter Claes.' Het hoe en waarom van die breuk wordt uiteengezet in een dossier dat in totaal 26 A4'tjes telt. Lembrechts zelf zet zijn visie op acht pagina's uiteen. Die wordt aangevuld met nota's van de vier andere leden van het directiecomité (Liesbet Vrieleman voor Informatie, Hans Cockx voor HR, Stijn Lehaen voor Technologie en Innovatie, Lieven Vermaele voor Financiën) en een geanonimiseerde getuigenis van een personeelslid dat op dagelijkse basis met Peter Claes samenwerkt.

Het beeld dat pagina na pagina van Claes wordt geschetst is vernietigend. Het dossier in kwestie werd dan ook opgesteld met de uitdrukkelijke bedoeling duidelijk te maken dat verder samenwerken met Claes geen optie is. Het directiecomité kan er, volgens de samenvattende nota van Lembrechts, niet op vertrouwen dat Claes de beslissingen die zij nemen loyaal en integraal uitvoert.

Ten eerste spreken Lembrechts en co. van 'een structureel weerkerend attitudeprobleem'. Volgens de nota gaat het om 'intimidatie van medewerkers, het bevorderen van angst bij die medewerkers en het in de hand werken van polarisering'. 'Ik krijg op constante basis verhalen te horen over spelletjes, druk uitoefenen, polariseren', schrijft een directeur. 'Maar mensen vragen me om er niets mee te doen uit angst of omdat het toch niets uithaalt.