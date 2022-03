De laatste ontmaskeringen en een monsterdildo: dit mag u vanavond niet missen op televisie (vrijdag 18 maart)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘The Masked Singer’

De finale kunt u zeker niet missen. Letterlijk: het programma waar BV’s slecht of minder slecht zingen, doet menig koffiepauzerend collega roddelen over wie er nu achter die maskers zitten. Voor de superfans speelt Kinepolis Antwerpen de laatste aflevering zelfs op het grote scherm. De kostuums mogen dan al maanden koud staan, we komen vanavond eindelijk te weten wie Miss Poes, Ridder en Konijn zijn. Speurder Jens Dendoncker mag dus op zaterdag ook zijn zwijgplicht opgeven: ‘Bij de minste verspreking hangt een boete van 200.000 euro boven mijn hoofd’.

Om 20.35 op VTM

‘The Departed’

Deze misdaadfilm onder regie van Martin Scorsese gaat over het kat-en-muisspel van geheim agent Billy Costigan (Leonardo DiCaprio) en mol Colin Sullivan (Matt Damon). Costigan infiltreert de Ierse bende van Frank Costello (Jack Nicholson), terwijl deze laatste Sullivan jaren geleden als pion bij de politie heeft ingezet. DiCaprio moet Damon ontmaskeren, Damon zit achter DiCaprio aan ... kunt u nog volgen? Damon kreeg er in ieder geval met de gigantische monsterdildo van Nicholson te maken: ‘Het was heus veel meer dan een gimmick’.

Matt Damon en Leonardo DiCaprio in ‘The Departed’ Beeld TF1

Om 21.20 op Canvas

‘Top Boy’ Seizoen 2

Het tweede seizoen van de Top Boy soft reboot kan u vanaf vanavond op Netflix bekijken. In een grimmig Londen nemen drugdealer-veteranen Dushane (Ashley Walters) en Sully (Kane Robinson) plus nieuwkomer Jamie (Micheal Ward) het tegen elkaar op in een strijd om geld. Het Britse misdaaddrama werd in 2019 nieuw leven ingeblazen door rapper Drake, en nu komt het vervolg er na 3 jaar.

Ook in de reeks te zien, trouwens: Humo’s beste plaat-winnares Little Simz: ‘Ik hoef niet de luidste te zijn’.

Top Boy – Seizoen 2 Beeld Netflix

Vandaag op Netflix

Geregisseerd door Steven Spielberg, ‘Ready Player One’ speelt zich af in de niet-zo-verre-toekomst: in het jaar 2045 staat de wereld op punt om in te storten, dus gebruiken mensen het populaire virtualrealityspel ‘OASIS’ als een soort toevluchtsoord. De uitvinder van het spel beslist om daar zijn erfenis na te laten met ‘Easter Eggs’. Eén van de spelers die zich op die erfenis storten, is Wade Watts (Tye Sheridan), en hij raakt zo verzeild in een gevaarlijk avontuur. Love it or hate it — de meningen zijn sterk verdeeld —de film voorspelt wel zo’n beetje de metaverse. Misschien laat Mark Zuckerberg daar over enkele jaren ook zijn enorme erfenis na?

Tye Sheridan en Lena Whaithe in 'Ready Player One' Beeld 20th Century Fox

Om 20.35 op Play4

Laat de titel u niet misleiden: ‘Captain Fantastic’ is niet de nieuwste en zoveelste Marvel-superheld met een weinig spectaculaire naam, maar een alleenstaande hippie-achtige vader gespeeld door Viggo Mortensen. Ben Cash voedt zijn kinderen ver weg van de (in zijn woorden) ‘onderontwikkelde Amerikanen’ op, maar wanneer zijn vrouw — die in een instelling in de bewoonde wereld zat — sterft, komt het gezin plots zich terug in de normale samenleving terecht. Regisseur Matt Ross haalde zijn inspiratie voor de drama-komediefilm een heel klein beetje bij zijn eigen hippie-moeder, maar vooral bij zijn eigen verlangen om een goede vader te zijn.

Captain Fantastic Beeld RV WILSON WEBB

Om 00.12 op NPO 2

