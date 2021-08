Dit zijn de 22 allerbeste series die de afgelopen weken verschenen zijn

Wekelijks bijgewerkt: deze nieuwe series op Netflix, Streamz, Disney+ en co zijn uw tijd zeker waard.

EL REINO - Temporada 1 (L to R) DIEGO PERETTI as PASTOR EMILIO in Episode 101 of EL REINO - Temporada 1. Cr. NETFLIX © 2021 Beeld Marcos Ludevid/NETFLIX

DRAMA Argentijnse reeks waarin een presidentskandidaat wordt omgebracht door een verwarde man, die het eigenlijk op zijn ‘running mate’, een beroemde evangelist, had gemunt. De foute moord tilt het deksel van de beerput van de Argentijnse politiek, waar macht, geld en religie innig met elkaar zijn verstrengeld. Het melodramatische spel en de kitscherige aankleding zijn even wennen, maar ‘El reino’ is spannend en biedt een interessante inkijk in de Argentijnse cultuur.

F**k You Very Very Much ★★★★☆ (Streamz) (lees hier de recensie)

F**c you very very much Beeld rv

COMEDY Wonderlijke, enorm geestige en alle kanten uitschietende komische dramareeks over drie vriendinnen (Frances Lefebure, Evelien Bosmans en Daphne Wellens) die een leven als dertigers proberen uit te bouwen. Kom voor de goeie grappen (Bosmans als Kim Clijsters!), de slimme filmreferenties en de absurde zijsprongetjes, blijf voor de rake, geduldige schetsen van enkele personages die op een immer herkenbare manier klooien, sukkelen en aanmodderen.

Hit & Run Beeld rv

ACTIE Thrillerserie van de makers van ‘Fauda’ over een ex-soldaat die betrokken raakt in een ingewikkeld, internationaal complot. ‘Hit & Run’ is boeiend en meeslepend, maar brengt met negen afleveringen net iets te veel van het goede en eindigt in een ontknoping die je als kijker wel erg onbevredigd achterlaat.

How to Sell Drugs Online (Fast) – seizoen 3 ★★★★☆ (Netflix) (lees hier de recensie)

How to sell drugs online (fast) Beeld rv

DRAMEDY Derde en wellicht laatste seizoen van de Duitse ‘Breaking Bad’ in pocketformaat, over de tiener Moritz Zimmermann die samen met zijn vrienden via het internet een bijzonder winstgevend handeltje in pillen opzet. Iets minder grappig en anarchistisch dan het superieure tweede seizoen - al valt er, zeker voor een Duitse serie, nog steeds meer dan genoeg te lachen - maar wel des te ontroerender aangezien de nadruk minder op de drugshandel ligt en meer op de vriendschap tussen Moritz en de terminaal zieke Lenny.

I Think You Should Leave – seizoen 2 (Netflix) ★★★★½ (lees hier de recensie)

I think you should leave Beeld rv

COMEDY De langverwachte terugkeer van het grappigste programma van 2019, de sketchshow die onvergetelijke personages - en populaire memes - als ‘Focus Group Man’ en de kerel in het hotdogpak opleverde. Tim Robinson en co. zorgen opnieuw voor een hoop sketches die je enkel - en dan nog met een understatement - kunt omschrijven als ‘waanzinnig absurd’, over mannen en - soms - vrouwen die van kinderachtigheid en koppigheid hun belangrijkste troeven hebben gemaakt.

Tom Hiddleston als/in 'Loki'. Beeld Disney

ACTIE Nog even en er zijn meer Marvel-spin-offs dan coronavarianten - ondertussen zitten we in 2021 al aan nummer drie - maar na de matige voorgangers ‘WandaVision’ en ‘The Falcon and the Winter Soldier’ heeft Disney+ met ‘Loki’ wel voor het eerst een topper te pakken. De aartsvijand van de Avengers heeft zich afgesplitst van de centrale tijdlijn van het MCU en duikt op in de Gobiwoestijn, waar hij door de agenten van de Time Variance Authority, in de boeien wordt geslagen. Tijdreizen, actie en een heerlijke wisselwerking tussen Loki (Tom Hiddleston) en TVA-agent Moebius (Owen Wilson): dit behoort tot het beste wat Marvel tout court ooit heeft gemaakt.

Lupin Beeld RV

MISDAAD Het succes begin dit jaar was geen toevalstreffer: ook in het tweede deel, dat begint in het Normandische kuststadje Etrétat en verder gaat in de catacomben onder Parijs, brengt ‘Lupin’ weer superieur entertainment vol verrassende wendingen, plannetjes die perfect in elkaar zitten en een immer charmante hoofdrolspeler Omar Sy. Grote kunst met veel diepgang is dit niet, wel oerdegelijk vakmanschap.

Mare of Easttown (Streamz) ★★★★☆ (lees hier de recensie)

streaming Beeld RV

MISDAAD Misdaaddrama van HBO over een klein dorpje nabij Philadelphia dat opgeschrikt wordt door enkele verdwijningen en een moord. Kate Winslet steelt - uiteraard - de show als rechercheur Mare Sheehan, die tussen het speuren naar de daders door ook haar eigen, erg woelige privéleven op orde moet proberen te krijgen. Met thema’s als zelfmoord, drugsverslaving, armoede en prostitutie is donker nog een understatement voor deze miniserie , die wel beter uit de voeten komt als psychologisch drama dan als misdaadreeks.

Mr. Corman (Apple TV+) ★★★½☆

Mr Corman Beeld rv

COMEDY Joseph Gordon-Levitt keert twintig jaar na zijn doorbraak met de sitcom ‘Third Rock from the Sun’ terug naar de televisie met ‘Mr. Corman’, een reeks die hij zelf bedacht, schreef en regisseerde en waarin hij ook de hoofdrol speelt – op de aftiteling zijn de eerste namen allemaal die van hem. Het resultaat van zijn vlijt is een bitterzoete komedie over een leraar die wat verloren loopt in het leven en zijn vroegere passie voor muziek weer vuur probeert in te blazen. Niet wereldschokkend, wel sterk geobserveerd, geschreven en – uiteraard – geacteerd, met naast Gordon-Levitt ook nog Debra Winger in een glansrol als Cormans moeder.

Never Have I Ever – seizoen 2 (Netflix) ★★★★½ (lees hier de recensie)

Never Have I Ever Beeld rv

COMEDY In het eerste seizoen van tienercomedyserie ‘Never Have I Ever’ wou Devi van haar status als ‘Unfuckable Nerd’ afraken, en daar is ze met vlag en wimpel in geslaagd. Bij de start van de nieuwe reeks zit ze namelijk met een luxeprobleem: zowel Ben als Paxton beschouwen zich nu als haar vriendje en aangezien ze binnen afzienbare tijd samen met haar moeder terug naar India moet, krijgt Devi het niet over haar hart om een van de twee af te wijzen. Het warm water vindt ‘Never Have I Ever’ ook in seizoen twee niet opnieuw uit, maar de reeks blijft zo goed geschreven en zo grappig dat dat geen bezwaar vormt. Plus: John McEnroe!

Obama: In Pursuit of a More Perfect Union (Streamz) ★★★½☆ (lees hier de recensie)

Barack Obama Beeld rv

DOCU Barack Obama werd onlangs 60 en kreeg van HBO een mooi verjaardagscadeau in de vorm van deze driedelige, vijf uur durende documentairereeks over hoe hij het tot Amerikaans president schopte. ‘In Pursuit of a More Perfect Union’ laat mooi zien wat voor een welbespraakte, intelligente man Obama van bij het begin van zijn politieke carrière was én hoeveel vijandige gevoelens hij meteen opriep bij het meer extreme rechtse deel van Amerika, dat hem trakteerde op een barrage van ‘fake news’, nauwelijks verholen racisme en scheldpartijen.

Physical (AppleTV+) ★★★½☆

'Physical' met Rose Byrne Beeld Apple TV+

COMEDY De wereldhit van Olivia Newton-John is niet te horen, maar hij zal wel erg veel door uw hoofd spoken tijdens deze komische reeks over een vrouw die begin jaren 80 via aerobics haar zelfhaat aanpakt en haar onafhankelijkheid herwint. Met een glansrol voor Rose Byrne en de voice-over waarin ze iedereen, inclusief haarzelf, met de grond gelijk maakt.

Rick & Morty – seizoen 5 (Netflix) ★★★★☆

Rick and Morty Beeld rv

De animatieserie ‘Rick & Morty’ komt a rato van één aflevering per week op Netflix, maar alleen al op basis van de opener verdient het nieuwe vijfde seizoen een plek in deze lijst. ‘Mort Dinner Rick Andre’ is namelijk een waanzinnig grappige episode, waarin we kennis maken met Ricks aartsvijand, de zeegod Mr. Nimbus, en Morty tijdens een eerste date met zijn vriendinnetje het tijd-ruimte-continuüm verstoort op zoek naar een fles wijn. En dat allemaal in twintig minuten. Ook de volgende afleveringen houden het tempo strak en het niveau van absurditeit hoog.

Search Party – seizoen 1-3 (Streamz) ★★★★☆

Search Party Beeld Streamz

COMEDY Een al wat oudere reeks - het eerste seizoen dateert van 2016 - dat pas nu voor het eerst de oversteek vanuit de Verenigde Staten kan maken. Geen dag te laat ook, want ‘Search Party’ is een heerlijke, niet voor één gat te vangen mix van donkere komedie, thriller en satire, over enkele New Yorkse hipsters die op zoek moeten gaan naar een verdwenen kennis. In de VS ondertussen al vier bejubelde seizoenen ver, op Streamz zijn de eerste drie te zien.

Somos Beeld Netflix

DRAMA Indrukwekkend eerbetoon aan de inwoners van Allende, een klein Mexicaans dorpje aan de grens met de Verenigde Staten dat begin 2011 door een lokaal drugskartel van de kaart werd geveegd tijdens een wraakactie tegen enkele overlopers. Niet zo meeslepend als ‘Narcos’ maar wel een welgekomen aanvulling bij die reeks, die laat zien wie de onschuldige slachtoffers van de ‘war on drugs’ zijn.

Ted Lasso – seizoen 2 (AppleTV+) ★★★★½ (lees hier de recensie)

Ted Lasso Beeld rv

COMEDY De verrassing van het afgelopen jaar en met niet minder dan twintig nominaties ook de grote favoriet bij de Emmy Awards in september: ‘Ted Lasso’, de komische reeks waarin een coach uit het American football een voetbalclub in Engeland mag gaan leiden. Wie vreesde dat de magie uit het eerste seizoen weg zou zijn, mag ook gerust zijn: reeks twee (waarvan we 8 van de 12 afleveringen op voorhand konden bekijken) is warmer en grappiger én snijdt ook dieper dan het eerste seizoen, een combinatie die beter is dan eender wat de Rode Duivels tegen Italië op de mat hebben gelegd.

The Americans (Disney+) ★★★★½

The Americans Beeld rv

DRAMA Geen nieuwe reeks maar wel een van de grote meesterwerken uit de afgelopen tien jaar - tevens het nummer 26 in onze top 100 van beste series ooit. Twee agenten van de Russische geheime dienst KGB leiden in de jaren 80 een dubbelleven als een gelukkig getrouwd koppel in de Verenigde Staten, wat tegelijk een spannende thriller over het jarenlange kat-en-muisspel tussen de VS en de Sovjet-Unie oplevert, als een historische reeks waarin de jaren 80 tot in de details worden gereconstrueerd en een psychologisch drama over hoe de stress van het leven als spion een huwelijk onder druk zet. Zes seizoenen lang, alle zes geweldig.

Sandra Oh, Holland Taylor and Jay Duplass star in the comedy/drama series "The Chair” Beeld Reporters / Splash

DRAMEDY De eerste serie van ‘Game of Thrones’-producers David Benioff en D.B. Weiss voor Netflix is geen spectaculaire fantasyreeks maar een bescheiden, bijzonder aangenaam komisch drama dat zich afspeelt op het departement Engels aan een fictieve Amerikaanse universiteit, waar met Ji-Yoon (een sterke Sandra Oh) voor het eerst een vrouw de scepter zwaait. Van de druk op literatuurstudies om mee te gaan met de tijd over seksisme aan de top van de universiteit tot de invloed van ‘woke studenten, ‘The Chair’ fileert even scherp als grappig het academische leven in de VS.

The Flight Attendant (Streamz) ★★★★☆ (lees hier de recensie)

The Flight Attendant Beeld RV

DRAMA Komische thrillerreeks over een airhostess (een erg sterke Kaley Cuoco, bekend van ‘The Big Bang Theory’) met een drankprobleem die na een wilde nacht wakker wordt in een hotelkamer in Bangkok. Naast haar: het lijk van een man die op haar laatste vlucht zat, met zijn keel doorgesneden. Omdat ze geen idee heeft wat er is gebeurd, ruimt ze in paniek alles op en vliegt ze zoals gepland richting New York, maar wanneer het FBI de hele zaak op het spoor komt, moet ze zelf op zoek naar de moordenaar.

The Underground Railroad (Amazon Prime Video) ★★★★★ (lees hier de recensie)

The Underground Railroad Beeld Amazon Prime

DRAMA Barry Jenkins’ verfilming van Colson Whiteheads bekroonde roman is het absolute meesterwerk dat je mocht verwachten: de odyssee van slavin Cora door het Zuiden van Amerika op zoek naar een beter leven, of op zijn minst een vorm van menswaardig bestaan, biedt het raamwerk voor een magisch-realistische serie waarin Jenkins de horror van de slavernij vat in beelden die op je netvlies gebrand worden maar waarin ook altijd een glimpje hoop doorschijnt. Indrukwekkend en overrompelend: beter zult u dit jaar wellicht niet meer zien.

The White Lotus – seizoen 1 (Streamz) ★★★★★ (lees hier de recensie)

THE WHITE LOTUS Beeld RV

COMEDY Mike White is de bedenker en schrijver van ‘Enlightened’, een klein meesterwerk van HBO met Laura Dern in de hoofdrol en een van de meest crimineel ondergewaardeerde series van de afgelopen jaren. Zijn nieuwste reeks ‘The White Lotus’ speelt zich af op een luxehotel op Hawaï waar enkele rijke Amerikaanse toeristen komen verpozen en elkaar en het personeel op de zenuwen werken. Voor de sympathieke personages hoef je niet te kijken, wel voor de scherpe satire op de wereldvreemdheid van de elite en de ongelijkheid in de samenleving.

Why Women Kill – seizoen 2 (Streamz) ★★★☆☆

WHY WOMEN KILL –SEIZOEN 2 Beeld Streamz

DRAMEDY In het eerste seizoen sprong ‘Why Women Kill’ nog heen en weer tussen drie verschillende vrouwen en periodes, het tweede seizoen focust het verhaal op één, geheel nieuw personage: Alma, een onopvallende huisvrouw die er in het Amerika van 1949 van droomt om lid te kunnen worden van een exclusieve damesclub. Tot haar leven in elkaar stuikt als ze ontdekt dat haar man een erg duister en bizar geheim heeft. Reeks twee van ‘Why Women Kill’ - op Streamz nu een paar afleveringen ver - is voorlopig net iets minder knap dan het eerste seizoen, maar Marc Cherry’s typische mix van lichtvoetige satire, excentrieke personages en kleurrijke decors blijft wel fijne tv opleveren.