Voor u bekeken en goedgekeurd: ruim 30 uitstekende nieuwe series die u nu kunt streamen

Elke week bijgewerkt: deze nieuwe series op Netflix, Streamz, Disney+ en co zijn uw tijd zeker waard.

Atypical - seizoen 4 (Netflix) ★★★★☆ (lees hier de recensie)

COMEDY Vierde en - helaas - laatste seizoen van de komische reeks over het (liefdes)leven van de autistische tiener Sam, die ditmaal voor de grootste beslissing uit zijn leven tot dusver staat: hij verlaat het ouderlijke nest om te ontdekken of hij op eigen benen kan staan. Een waardig afscheid van een hartverwarmende en ontroerende serie die humor op onverwachte plaatsen zocht en vaak ook vond.

Au delà des murs (VRTNu) ★★★1/2☆

HORROR Een vijftal jaar geleden te zien op wat toen nog Play van Telenet heette, nu via VRTNu ook te bekijken door het bredere publiek: ‘Au delà des murs’, een driedelige horrorserie waarmee Veerle Baetens haar debuut maakte op de Franse televisie - de reeks kwam in de herfst van 2016 op Arte. Baetens speelt een jongedame die een huis erft van een man die ze van haar noch pluim kent. Als ze erin gaat wonen, ontdekt ze een parallelle wereld achter de muren en moet ze samen met een soldaat uit een ander tijdperk haar weg terug proberen te vinden. Er wordt volop gekrijst en gegriezeld in ‘Au-delà des murs’ maar Baetens zet tegelijk weer op indrukwekkende wijze een door het leven getekende vrouw neer.

Elite - seizoen 4 (Netflix) ★★★☆☆ (lees hier de recensie)

De Spaanse succesreeks nam na seizoen drie afscheid van enkele personages en laat nu nieuw bloed toe tot eliteschool Las Encinas, maar brengt in de vierde reeks voor de rest dezelfde ingrediënten als voordien: tienerdrama, mysterie en heel veel seks, in zowat elke positie en voor elke geaardheid. Goed gemaakte trash-tv.

F**k you very very much ★★★★☆ (Streamz)

COMEDY Wonderlijke, enorm geestige en alle kanten uitschietende komische dramareeks over drie vriendinnen (Frances Lefebure, Evelien Bosmans en Daphne Wellens) die een leven als dertigers proberen uit te bouwen. Kom voor de goeie grappen (Bosmans als Kim Clijsters!), de slimme filmreferenties en de absurde zijsprongetjes, blijf voor de rake, geduldige schetsen van enkele personages die op een immer herkenbare manier klooien, sukkelen en aanmodderen.

Koen De BouwLucas Van den Eynde'Glad IJs' Beeld rv

COMEDY Kolderiek gangsterdrama over een ijsroommagnaat (Lucas Van den Eynde) die ontvoerd wordt door enkele excentrieke misdadigers. Een mix van ‘Eigen Kweek’, ‘De Kemping’ - mensen die allergisch zijn aan het dialect uit de streek kunnen zich beter onthouden - en de films van de Coen-broers die verrassend genoeg vaker wel dan niet werkt.

TRUE CRIME Zesdelige documentairereeks waarin drie verhalen over een overval of een oplichting gereconstrueerd worden. De zaken zijn erg boeiend en draaien telkens om gewone mensen die denken dat ze eindelijk een grote slag kunnen slaan maar achteraf merken dat het misdaadleven een stuk complexer is dan ze hadden verwacht. Alleen had ‘Heist’ qua uitwerking een stuk beter gekund.

How to sell drugs online (fast) - seizoen 3 ★★★★☆ (Netflix) (lees hier de recensie)

DRAMEDY Derde en wellicht laatste seizoen van de Duitse ‘Breaking Bad’ in pocketformaat, over de tiener Moritz Zimmermann die samen met zijn vrienden via het internet een bijzonder winstgevend handeltje in pillen opzet. Iets minder grappig en anarchistisch dan het superieure tweede seizoen - al valt er, zeker voor een Duitse serie, nog steeds meer dan genoeg te lachen - maar wel des te ontroerender aangezien de nadruk minder op de drugshandel ligt en meer op de vriendschap tussen Moritz en de terminaal zieke Lenny.

In Treatment - seizoen 4 (Streamz) ★★★★☆ (lees hier de recensie)

DRAMA Ruim tien jaar na het einde van seizoen drie maakt HBO’s ‘In Treatment’ een comeback. Met een nieuwe therapeut - Uzu Adeba uit ‘Orange is the New Black’ mag proberen de altijd empathische Gabriel Byrne te doen vergeten -, enkele nieuwe patiënten, onder wie een voor fraude veroordeelde ondernemer en een jongen met een bipolaire stoornis, en een nieuw team scenaristen. De kwaliteit is echter wel op peil gebleven, in deze tegelijk ontroerende en spannende praattelevisie .

I think you should leave - seizoen 2 (Netflix) ★★★★1/2 (lees hier de recensie)

COMEDY De langverwachte terugkeer van het grappigste programma van 2019, de sketchshow die onvergetelijke personages - en populaire memes - als ‘Focus Group Man’ en de kerel in het hotdogpak opleverde. Tim Robinson en co. zorgen opnieuw voor een hoop sketches die je enkel - en dan nog met een understatement - kunt omschrijven als ‘waanzinnig absurd’, over mannen en - soms - vrouwen die van kinderachtigheid en koppigheid hun belangrijkste troeven hebben gemaakt.

DRAMA Wervelende serie over een niet bepaald sexy onderwerp: de aidsepidemie in de jaren 1980. Vijf geweldige afleveringen lang volgt Russell T Davies - zie ook ‘Years and Years’ - enkele vrienden, vooral homoseksuelen, die in Londen studeren, werken, feesten en met elkaar en anderen naar bed gaan. Maar de ziekte waarvan ze in het begin denken dat het enkel een Amerikaans probleem is, slaat gaandeweg diepe bressen in hun groepje. ‘It’s a sin’ vat perfect de onwetendheid, de onverdraagzaamheid en de angst die in de jaren 1980 rond het thema aids hingen, en is tegelijk een ode aan de weerbaarheid en de kracht van degenen die er toen het hardst door werden geraakt.

DRAMA Spannende, sprookjesachtige dramaserie die zich afspeelt aan de voet van de gelijknamige vulkaan. Na een uitbarsting is de omgeving van Katla bedekt met as en de inwoners die niet gevlucht zijn, proberen het normale leven te hervatten. Maar onder de vulkaan blijken zich vreemde krachten te bevinden, die nu naar boven komen.

ACTIE Nog even en er zijn meer Marvel-spin-offs dan coronavarianten - ondertussen zitten we in 2021 al aan nummer drie - maar na de matige voorgangers ‘WandaVision’ en ‘The Falcon and the Winter Soldier’ heeft Disney+ met ‘Loki’ wel voor het eerst een topper te pakken. De aartsvijand van de Avengers heeft zich afgesplitst van de centrale tijdlijn van het MCU en duikt op in de Gobiwoestijn, waar hij door de agenten van de Time Variance Authority, in de boeien wordt geslagen. Tijdreizen, actie en een heerlijke wisselwerking tussen Loki (Tom Hiddleston) en TVA-agent Moebius (Owen Wilson): dit behoort tot het beste wat Marvel tout court ooit heeft gemaakt.

MISDAAD Het succes begin dit jaar was geen toevalstreffer: ook in het tweede deel, dat begint in het Normandische kuststadje Etrétat en verder gaat in de catacomben onder Parijs, brengt ‘Lupin’ weer superieur entertainment vol verrassende wendingen, plannetjes die perfect in elkaar zitten en een immer charmante hoofdrolspeler Omar Sy. Grote kunst met veel diepgang is dit niet, wel oerdegelijk vakmanschap.

Mare of Easttown (Streamz) ★★★★☆ (lees hier de recensie)

MISDAAD Misdaaddrama van HBO over een klein dorpje nabij Philadelphia dat opgeschrikt wordt door enkele verdwijningen en een moord. Kate Winslet steelt - uiteraard - de show als rechercheur Mare Sheehan, die tussen het speuren naar de daders door ook haar eigen, erg woelige privéleven op orde moet proberen te krijgen. Met thema’s als zelfmoord, drugsverslaving, armoede en prostitutie is donker nog een understatement voor deze miniserie , die wel beter uit de voeten komt als psychologisch drama dan als misdaadreeks.

Master of None - seizoen 3 (Netflix) ★★★1/2☆ (lees hier de recensie)

DRAMEDY Aziz Ansari, bedenker van ‘Master of None’, blijft op de achtergrond en geeft in het derde seizoen de fakkel als hoofdrolspeler door aan Lena Waithe, voor zes afleveringen die helemaal rond het huwelijk van haar personage Denis en haar echtgenote Alicia draaien. Een prachtige ontleding van het liefdesleven van een normaal echtpaar met als hoogtepunt de vierde aflevering over de IVF-behandeling van Alicia.

Mythic Quest - seizoen 2 (AppleTV+) ★★★★☆

COMEDY Apple heeft een goed ontwikkeld gevoel voor humor. Dat blijkt uit de prijzen voor de iPhones en het feit dat de streamingafdeling van het bedrijf twee uitstekende comedy’s in de aanbieding heeft: ‘Ted Lasso’ en ‘Mythic Quest’, een sitcom van de makers van ‘It’s Allways Sunny in Philadelphia’ die zich afspeelt op de werkvloer van een gameontwikkelaar. Grappig, scherp en ontroerend: de perfecte reeks om mee te starten als u niet nog eens ‘The Office’ wilt herbekijken.

Never Have I Ever - seizoen 2 (Netflix) ★★★★1/2 (lees hier de recensie)

COMEDY In het eerste seizoen van tienercomedyserie ‘Never Have I Ever’ wou Devi van haar status als ‘Unfuckable Nerd’ afraken, en daar is ze met vlag en wimpel in geslaagd. Bij de start van de nieuwe reeks zit ze namelijk met een luxeprobleem: zowel Ben als Paxton beschouwen zich nu als haar vriendje en aangezien ze binnen afzienbare tijd samen met haar moeder terug naar India moet, krijgt Devi het niet over haar hart om een van de twee af te wijzen. Het warm water vindt ‘Never Have I Ever’ ook in seizoen twee niet opnieuw uit, maar de reeks blijft zo goed geschreven en zo grappig dat dat geen bezwaar vormt. Plus: John McEnroe!

On becoming a God in Central Florida (Netflix) ★★★1/2☆

COMEDY Nadat haar man opgegeten werd door een alligator ontdekt Krystal Stubbs dat al hun spaarcenten op zijn gegaan aan Founders American Merchandise, een piramidespel dat velen rijkdom belooft maar vooral de enkelingen aan de top ten goede komt. Stubbs neemt daarop het lidmaatschap van haar man over, niet om geld te verdienen maar om FAM ten gronde te richten. Sterke zwarte komedie over hebzucht en ongelijkheid met een geweldige Kirsten Dunst in de hoofdrol, die helaas vanwege Covid-19 na één seizoen is stopgezet.

Physical (AppleTV+) ★★★1/2☆

COMEDY De wereldhit van Olivia Newton-John is niet te horen, maar hij zal wel erg veel door uw hoofd spoken tijdens deze komische reeks over een vrouw die begin jaren 80 via aerobics haar zelfhaat aanpakt en haar onafhankelijkheid herwint. Met een glansrol voor Rose Byrne en de voice-over waarin ze iedereen, inclusief haarzelf, met de grond gelijk maakt.

Raised by wolves (Streamz) ★★★1/2☆

SCIENCEFICTION Fans van filosofische sciencefiction die nog altijd heimwee hebben naar de hoogdagen van ‘Battlestar Galactica’ kunnen met een gerust gemoed richting ‘Raised by Wolves’ afzakken. In deze mede door Ridley Scott geproduceerde reeks moeten twee androïden - ‘Vader’ en ‘Moeder’ - na een verwoestende oorlog op aarde op een verre planeet de menselijke beschaving verder zetten. Maar de religieuze conflicten van vroeger steken al snel de kop weer op.

Rick & Morty - seizoen 5 (Netflix) ★★★★☆

De animatieserie ‘Rick & Morty’ komt a rato van één aflevering per week op Netflix, maar alleen al op basis van de opener verdient het nieuwe vijfde seizoen een plek in deze lijst. ‘Mort Dinner Rick Andre’ is namelijk een waanzinnig grappige episode, waarin we kennis maken met Ricks aartsvijand, de zeegod Mr. Nimbus, en Morty tijdens een eerste date met zijn vriendinnetje het tijd-ruimte-continuüm verstoort op zoek naar een fles wijn. En dat allemaal in twintig minuten. Ook de volgende afleveringen houden het tempo strak en het niveau van absurditeit hoog.

Search Party - seizoen 1-2 (Streamz) ★★★★☆

COMEDY Een al wat oudere reeks - het eerste seizoen dateert van 2016 - dat pas nu voor het eerst de oversteek vanuit de Verenigde Staten kan maken. Geen dag te laat ook, want ‘Search Party’ is een heerlijke, niet voor één gat te vangen mix van donkere komedie, thriller en satire, over enkele New Yorkse hipsters die op zoek moeten gaan naar een verdwenen kennis. In de VS ondertussen al vier bejubelde seizoenen ver, op Streamz zijn meteen de eerste twee te zien, het derde seizoen volgt eind augustus.

Schmigadoon! - seizoen 1 (AppleTV+) ★★★1/2☆

COMEDY Een ruziemakend koppel komt tijdens een kampeertripje terecht in een magisch dorpje waar iedereen eruit ziet en klinkt als in een musical uit de jaren 40. Probleem: ze kunnen pas weg als ze de ware liefde hebben gevonden, bij elkaar of iemand anders, en ondertussen natuurlijk niet waanzinnig zijn geworden door alle catchy liedjes en gekke dansjes. Een charmante comedy die weliswaar niet bedoeld is voor wie een gloeiende hekel heeft aan personages die plotsklaps in zingen uitbarsten of allergisch is voor vrolijke pastelkleuren.

DRAMA Indrukwekkend eerbetoon aan de inwoners van Allende, een klein Mexicaans dorpje aan de grens met de Verenigde Staten dat begin 2011 door een lokaal drugskartel van de kaart werd geveegd tijdens een wraakactie tegen enkele overlopers. Niet zo meeslepend als ‘Narcos’ maar wel een welgekomen aanvulling bij die reeks, die laat zien wie de onschuldige slachtoffers van de ‘war on drugs’ zijn.

Sophie: A murder in West Cork (Netflix) ★★★☆☆ (lees hier de recensie)

TRUE CRIME Eind 1996, vlak voor kerstmis, werd de 39-jarige Parisiènne Sophie Toscan du Plantier brutaal doodgeslagen nabij haar vakantiehuis in een uithoek van Ierland. De misdaad was een schok voor West Cork, waar nooit iets gebeurde, laat staan een moord, en voor Frankrijk, waar Sophie een graag gezien lid van de culturele elite was. ‘A Murder in West Cork’ doet het verhaal van de moord en het onderzoek en probeert aan de hand van gesprekken met haar familie ook te tonen wie Sophie Toscan du Plantier was, al blijft de true crime-reeks vooral overeind dankzij de uitgebreide getuigenis van de belangrijkste verdachte in de zaak: de intrigerende freelancejournalist Ian Bailey.

Staged ★★★1/2☆ (VRTNu)

COMEDY Erg fijne, schijnbaar geïmproviseerde serie voor de liefhebbers van de betere Britse humor. Michael Sheen (‘The Queen’, ‘Frost/Nixon’) en David Tennant (‘Doctor Who’, ‘Broadchurch’) spelen fictieve versies van zichzelf als twee acteurs die tijdens de lockdown vanuit hun huis - hun echte huis dus - via Zoom een theatervoorstelling moeten instuderen maar al snel hun kleine en grote ergernissen de vrije loop laten.

DRAMA Gus, een tienjarig jongetje met een gewei, gevoelige hertenoren en een gezonde eetlust, vluchtte na de uitbraak van een mysterieus virus samen met zijn vader de wildernis in. Als zijn ‘pubba’ sterft, moet hij zijn veilige schuilplaats verlaten en op zoek gaan naar zijn onbekende mama. De reis is niet zonder gevaren, want de wereld verkeert in totale chaos en er wordt jacht gemaakt op hybride kinderen zoals Gus, maar gelukkig ontmoet het hertenkind een goedmoedige metgezel die hem op zijn tocht begeleidt. Hartverwarmend, magisch-realistisch drama dat vooral een iets jonger publiek aan zal spreken.

Ted Lasso - seizoen 2 (AppleTV+) ★★★★1/2 (lees hier de recensie)

COMEDY De verrassing van het afgelopen jaar en met niet minder dan twintig nominaties ook de grote favoriet bij de Emmy Awards in september: ‘Ted Lasso’, de komische reeks waarin een coach uit het American football een voetbalclub in Engeland mag gaan leiden. Wie vreesde dat de magie uit het eerste seizoen weg zou zijn, mag ook gerust zijn: reeks twee (waarvan we 8 van de 12 afleveringen op voorhand konden bekijken) is warmer en grappiger én snijdt ook dieper dan het eerste seizoen, een combinatie die beter is dan eender wat de Rode Duivels tegen Italië op de mat hebben gelegd.

The Americans (Disney+) ★★★★1/2

DRAMA Geen nieuwe reeks maar wel een van de grote meesterwerken uit de afgelopen tien jaar - tevens het nummer 26 in onze top 100 van beste series ooit. Twee agenten van de Russische geheime dienst KGB leiden in de jaren 80 een dubbelleven als een gelukkig getrouwd koppel in de Verenigde Staten, wat tegelijk een spannende thriller over het jarenlange kat-en-muisspel tussen de VS en de Sovjet-Unie oplevert, als een historische reeks waarin de jaren 80 tot in de details worden gereconstrueerd en een psychologisch drama over hoe de stress van het leven als spion een huwelijk onder druk zet. Zes seizoenen lang, alle zes geweldig.

The Crime of the Century (Streamz) ★★★★1/2 (lees hier de recensie)

TRUE CRIME Tweedelige documentaire waarin de makers met de hulp van klokkenluiders en gelekte documenten haarfijn tonen hoe grote farmaceutische bedrijven in de Verenigde Staten willens en wetens zware, verslavende pijnstillers als OxyContin op de markt brachten en zich niets aantrokken van de duizenden gewone Amerikanen die daarna stierven aan een overdosis. Een wraakroepende, heftige en bijna vier uur durende brok onderzoeksjournalistiek.

The Flight Attendant (Streamz) ★★★★☆ (lees hier de recensie)

DRAMA Komische thrillerreeks over een airhostess (een erg sterke Kaley Cuoco, bekend van ‘The Big Bang Theory’) met een drankprobleem die na een wilde nacht wakker wordt in een hotelkamer in Bangkok. Naast haar: het lijk van een man die op haar laatste vlucht zat, met zijn keel doorgesneden. Omdat ze geen idee heeft wat er is gebeurd, ruimt ze in paniek alles op en vliegt ze zoals gepland richting New York, maar wanneer het FBI de hele zaak op het spoor komt, moet ze zelf op zoek naar de moordenaar.

DRAMA Na ‘The Killing’, ‘The Bridge’, ‘Trapped’ en zoveel andere titels moet je van goeden huize zijn om nog met een Scandinavische krimi te komen die kan verrassen. Maar Tobias Lindholm is natuurlijk wel bedenker van ‘Borgen’ en schreef films als ‘A Hijacking’ en ‘The Hunt’. In ‘The Investigation’ reconstrueert Lindholm het onderzoek in de zogenaamde duikbootmoord op de Zweedse journaliste Kim Wall in 2017, dat geleid werd door Jens Møller, hoofd van de dienst moordzaken van Kopenhagen. Sereen, geheel vrij van sensatie maar uiterst meeslepend.

The Underground Railroad (Amazon Prime Video) ★★★★★ (lees hier de recensie)

DRAMA Barry Jenkins’ verfilming van Colson Whiteheads bekroonde roman is het absolute meesterwerk dat je mocht verwachten: de odyssee van slavin Cora door het Zuiden van Amerika op zoek naar een beter leven, of op zijn minst een vorm van menswaardig bestaan, biedt het raamwerk voor een magisch-realistische serie waarin Jenkins de horror van de slavernij vat in beelden die op je netvlies gebrand worden maar waarin ook altijd een glimpje hoop doorschijnt. Indrukwekkend en overrompelend: beter zult u dit jaar wellicht niet meer zien.

The White Lotus - seizoen 1 (Streamz) ★★★★1/2

COMEDY Mike White is de bedenker en schrijver van ‘Enlightened’, een klein meesterwerk van HBO met Laura Dern in de hoofdrol en een van de meest crimineel ondergewaardeerde series van de afgelopen jaren. Hopelijk is zijn nieuwste reeks ‘The White Lotus’ een beter lot beschoren. De titel verwijst naar een luxehotel op Hawaï waar enkele rijke Amerikaanse toeristen komen verpozen en elkaar en het personeel op de zenuwen werken. Voor de sympathieke personages hoef je niet te kijken, wel voor de scherpe satire op de wereldvreemdheid van de elite en de ongelijkheid in de samenleving.

DRAMA Voor als u het, in alle betekenissen van het woord, liever eens wat exotischer hebt, is er dit drama uit Zuid-Korea over een jonge maffioso die een lading goudstaven die in een kelder verstopt ligt probeert te recupereren. ‘Vincenzo’ behoort niet echt tot een duidelijk genre, de hoofdrolspelers lopen het ene moment geweldig te overacteren en doen het volgende bloedserieus en op de soundtrack staat Italiaanse volksmuziek broederlijk naast speedmetal en opera. Het zal niet iedereens smaak zijn maar wie met een open geest en enig doorzettingsvermogen aan ‘Vincenzo’ begint, is vertrokken voor een bijzondere én lange trip.

Why women kill - seizoen 2 (Streamz) ★★★☆☆

DRAMEDY In het eerste seizoen sprong ‘Why Women Kill’ nog heen en weer tussen drie verschillende vrouwen en periodes, het tweede seizoen focust het verhaal op één, geheel nieuw personage: Alma, een onopvallende huisvrouw die er in het Amerika van 1949 van droomt om lid te kunnen worden van een exclusieve damesclub. Tot haar leven in elkaar stuikt als ze ontdekt dat haar man een erg duister en bizar geheim heeft. Reeks twee van ‘Why Women Kill’ - op Streamz nu een paar afleveringen ver - is voorlopig net iets minder knap dan het eerste seizoen, maar Marc Cherry’s typische mix van lichtvoetige satire, excentrieke personages en kleurrijke decors blijft wel fijne tv opleveren.

Young Royals - seizoen 1 (Netflix) ★★★☆☆ (lees hier de recensie)

DRAMA De jonge prins Wilhelm wordt door zijn ouders naar een streng internaat gestuurd om hem wat discipline bij te brengen. Hij leert er echter vooral de herenliefde kennen, waardoor de troonopvolging in het gedrang komt. Sobere en ingetogen Zweedse dramareeks die mooi de emotionele tweestrijd van Wilhelm weet te vatten, maar in sommige verhaallijnen wat te makkelijk terugvalt op clichés om helemaal te overtuigen.