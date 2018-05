'Reset' op Canvas

In de eerste aflevering volgden we Nathalie, een jonge vrouw bij wie borstkanker werd vastgesteld. Samen met haar man Tom en haar twee kinderen doorloopt ze een intens proces van diagnoses, behandelingen en operaties. Om zichzelf en haar omgeving strijdvaardig te houden, blijft ze daarbij te allen tijde haar levenslustige zelve, of ze nu pruiken past of een chemo-injectie krijgt. Ze is van meet af aan vastberaden de ziekte te bekampen met een optimistische houding.

Het is fascinerend om te zien hoe Nathalie een bewonderenswaardige energie blijft opbrengen onder de gegeven omstandigheden maar minstens even boeiend zijn de reacties van haar omgeving, die we in de marge op een heel natuurlijke manier meekrijgen. Het medisch personeel is soms zo ondersteboven van Nathalies nieuwsgierige ongedwongenheid dat ze zich verslikken in hun woorden. Haar kinderen reageren nu eens aandoenlijk ongefilterd en dan weer angstig en onbegrijpend op de ziekte van hun moeder en het gezicht van haar echtgenoot verraadt een ingehouden verdriet en tastbare liefde. Zonder dat de makers daar de emotionele trukendoos voor moeten bovenhalen komen die emoties eerlijk en sereen tot hun recht.