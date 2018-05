'2 Sterren Restaurant' op VTM

Op de allereerste brainstorm voor ‘2 Sterren Restaurant’ hebben de programmamakers alle mogelijke spellingswijzen van ‘tweesterrenrestaurant’ in een hoed gestoken, daar eens duchtig mee geschud en er uiteindelijk eentje lukraak uitgekozen. Een andere verklaring voor de volstrekt van de pot gerukte schrijfwijze van de programmatitel kunnen wij niet bedenken. Naar alle waarschijnlijkheid werd diezelfde hoed vervolgens gebruikt om een aantal afgezaagde tv-ideeën te selecteren die ad random gecombineerd werden tot een ‘nieuw’ tv-format.

Wat dat format dan wel precies mag inhouden, daar hebben wij ook na de eerste aflevering nog het raden naar. Dat de BV’s per twee een restaurant openen waar ze goed mogelijk eten proberen te serveren, hadden wij met onze getrainde blik al snel in de smiezen, maar voor het overige lieten de montage en de voice-over ons grotendeels in de steek. Pas aan het einde werd middels een haastige uitleg over de competitieformule een beetje duidelijk wat in hemelsnaam de bedoeling van het programma is, maar de twee sterren uit de titel blijven tot op heden een duister mysterie.