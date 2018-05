Het grote vraagstuk van het tweede seizoen van de razend populaire Netflixjongerenreeks '13 Reasons Why' is niet wat Hannah Baker tot zelfdoding dreef. Het is niet of Bryce Walker terecht zal staan voor seksueel geweld. En ook niet welke grimmige geheimen van de leerlingen van Liberty High er aan het licht zullen komen in de rechtszaak waar het verhaal deze keer rond draait. Neen. Het is: was dat tweede seizoen echt nodig?