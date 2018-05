Vijftig jaar geleden was de ruimtewedloop in volle gang. De ontwikkelingen volgden elkaar in razend tempo op, en de mogelijkheid dat de mensheid de aarde weleens voorgoed zou kunnen verlaten, prikkelde de fantasie. Sciencefiction stak in de tweede helft van de jaren zestig de kop op, in de vorm van talloze films en televisieseries. ‘Lost in Space’, was indertijd de grootste concurrent van het oerdegelijke ‘Star Trek’ en is nu in een nieuw jasje te zien op Netflix.

Net als het gelijknamige origineel uit 1965 draait ‘Lost in Space’ om de familie Robinson (knipoog, knipoog), die als kolonisten naar onbekende planeten reizen, op zoek naar mogelijke nieuwe vestigingsplaatsen voor de mens. Dat veroorzaakt uiteraard spanningen binnen het gezin – de relatie van de ouders die op losse schroeven komt te staan, strubbelingen met hun adoptiedochter en hun twee eigen kinderen. Het voortdurende conflict tussen het eigenbelang van de personages en de noodzaak om de mensheid te redden maakt het boeiend genoeg om te blijven kijken.