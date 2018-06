Op 13 november 2015 vindt omstreeks twintig over negen een explosie plaats vlak buiten het Stade de France, waar op dat moment de vriendschappelijke voetbalinterland tussen Frankrijk en Duitsland wordt gespeeld. In het daaropvolgende half uur zijn er nabij het stadion nog twee ontploffingen terwijl schutters in het centrum van de stad op verschillende plaatsen een bloedbad aanrichten. In totaal komen 130 mensen om het leven, honderden anderen raken gewond.