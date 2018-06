'The Staircase' op Netflix

Op 9 december 2001 verwittigt schrijver Michael Peterson de hulpdiensten nadat hij zijn echtgenote Kathleen Peterson naar eigen zeggen zwaargewond heeft aangetroffen onderaan de trap in hun huis in North-Carolina. Nog voor de hulpdiensten ter plaatse zijn, bezwijkt Kathleen aan haar verwondingen. Volgens Michael is zijn vrouw gevallen terwijl hij aan het zwembad lag maar door de ongewone hoeveelheid bloed en de eigenaardige snijwonden gaan de speurders al snel uit van kwaad opzet en Michael Peterson wordt in beschuldiging gesteld van de moord op zijn vrouw.