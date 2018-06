Tv-review: 'Telefacts Special: Gilles De Bilde Thuis bij de Duivels' en 'Dries Mertens: God in Napels'

Met het WK voetbal in Rusland in aantocht, is op het televisiefront de strijd om de kijker (m/v) losgebarsten. Zowel VRT als VTM pakte uit met ‘exclusieve’ reportages bij onze Rode Duivels thuis. Dat leverde zowel pareltjes (VRT) als haastig knip- en plakwerk (VTM) op.