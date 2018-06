‘Ik heb een job nodig. Hoe moeilijk kan dat zijn? Er zijn zoveel series. Dit is de tv-gids tegenwoordig.’ Een gefrustreerde, werkloze Titus Andromedon (Titus Burgess) houdt verontwaardigd een televisiegids ter grootte van een telefoonboek omhoog. ‘Deze reeksen klinken allemaal verzonnen’, antwoordt zijn publicist Jacqueline White (Jane Krakowski). Toegegeven, als tv- recensent moet je dan eens gniffelen.

De derde aflevering van het vierde seizoen is in ieder geval de enige die je echt gezien moet hebben om volledig mee te zijn met ‘Unbreakable Kimmy Schmidt’. In deze bottle episode krijgen we ‘Party Monster: Scratching The Surface’ voorgeschoteld. Die ‘House Flix’-documentaire is gewijd aan de schuldvraag van de Apocalypspredikant (Jon Hamm) die Kimmy en drie andere vrouwen 15 jaar in een ondergrondse bunker opsloot voorgeschoteld.