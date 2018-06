'Succession' op Telenet Play More

De nieuwe reeks van Jesse Armstrong (‘The Thick of It’) begint wanneer mediamagnaat Logan Roy (sterk gespeeld door de Schotse acteur Brian Cox) op zijn verjaardagslunch aan zijn machtshongerige kroost laat weten dat hij geen stap opzij zal zetten om plaats te maken voor zijn zoon Kendall (een aandoenlijk onbeholpen Jeremy Strong) aan de top van het bedrijf. Meer nog: Marcia, de derde vrouw van de hardvochtige CEO, krijgt meer zeggenspraak. Nog voor de familievete volledig los kan breken, wordt Roy geveld door een hersenbloeding en verplaatst het touwtrekken zich naar het ziekenhuis.

Wat volgt is een serie die laat zien in hoeverre geld en macht families onvermijdelijk aan elkaar linkt, hoe gebroken en moreel bankroet de leden ook mogen zijn. Kendall is uit hetzelfde hout als zijn vader gesneden, al is hij na een gepamperd leven waarin hij het gewoon is om te krijgen wat hij wil duidelijk niet opgewassen tegen de hardvochtige competitie – laat staan dat hij een miljardenschuld voor de aandeelhouders kan verzwijgen. Zijn jongere broer Roman (Kieran Culkin) is een coke-snuivende losbol die cheques van een miljoen uitschrijft en verscheurt tijdens baseballmatches. En zijn zus Shiv (Sarah Snook) koestert politieke ambities die ze moeilijk in evenwicht kan houden met haar invloedrijke achternaam. Verdwaald in de familie loopt de slungelige neef Gregg (Nicholas Braun), die kop noch staart krijgt aan de machtsdynamiek maar – wij voorspellen het – door zijn naïviteit het weleens ongemerkt ver zou kunnen schoppen.