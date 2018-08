'Disenchantment' op Netflix

Als je een cliché gebruikt, moet je het goed doen. Disenchantment bedient zich veelvuldig van clichés. Dat begint al bij de jazzy intromuziek, die gevaarlijk veel aan die van The Simpsons doet denken – de vergelijking die niemand wil maken maar die iedereen natuurlijk toch maakt. Ook Groenings klassieke tekenstijl is onveranderd: de bolle ogen, wijkende kinnen en ronde tanden zijn allemaal present, wat doet vrezen voor een herhaling van zijn eerdere, inmiddels tot op de draad versleten series. Groening is natuurlijk ook al 64 – leefde hij in de tijd waarop hij deze nieuwe serie baseerde, groeide er al gras op zijn buik.